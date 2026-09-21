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Com es va orquestrar el segrest de pel·lícula a l'AP-7 amb falsos policies?

Societat

Els Mossos d'Esquadra busquen cinc homes vestits amb l'uniforme del cos que van ferir i es van endur a la víctima en plena autopista

  • Un agent dels Mossos d'Esquadra, en un control de trànsit en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 07:56
Actualitzat el 21 de setembre de 2026 a les 08:26

Cinc homes uniformats amb armilles de la policia espanyola van segrestar un home a l'AP-7 aquest dissabte i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar-los, localitzar-los i detenir-los. Les primeres informacions expliquen que el cos ho investiga com un cas de revenja entre delinqüents, però totes les hipòtesis estan obertes després d'una acció inèdita a plena llum del dia i que va ser enregistrada per diversos conductors que van presenciar l'escena.

El segrest es va produir entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental, cap a les 19.30 hores al bell mig de l'autopista i va deixar la resta de conductors astorats. Segons han confirmat fonts policials a l'Ara, la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos ha assumit la investigació.

El segrest a l'AP-7: pas a pas

Els executors del segrest es van disfressar de falsos policies, vestits de negre, amb armilles reflectants amb la paraula Policia a les espatlles i la cara tapada, i van seguir el vehicle amb la víctima a l'interior. En un punt de la via entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, es van aturar entre dos carrils i el grup va treure de la part de darrere d'un cotxe un home amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle.

L'escena va ser gravada per alguns testimonis a la zona i el vídeo del moment ha corregut per les xarxes socials. La víctima és un home de mitjana edat que ha estat localitzat amb vida i sa i estalvi, tot i que no ha transcendit si ha denunciat els fets a la policia. Al seu torn, els Mossos sospiten que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.

Qui és la víctima?

Segons ha explicat ElCaso.cat i han confirmat altres mitjans, l'home segrestat havia sortit recentment de presó. Això reforça la hipòtesi de la revenja entre delinqüents, tot i que no hi ha una prova definitiva. Els raptaries el van agredir i el van abandonar ferit poques hores després, tot i que no consta que sol·licitessin cap rescat.

Quins delictes podrien haver comès els assaltants?

El fet que els atacants hagin alliberat la víctima poc després d'assaltar-la a l'AP-7 i no hagin demanat cap rescat fa que els Mossos investiguin els fets com una detenció il·legal i no com un segrest. A més, els investigats podrien haver comès un delicte de suplantació de funcions públiques per haver fet servir la vestimenta de la policia espanyola.

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