L'última palanca de Conde-Pumpido per no ajornar més del compte l'amnistia

L'amnistia arriba a partir d'aquest dimarts al seu examen definitiu. El Tribunal Constitucional comença a analitzar els recursos d'empara dels dirigents independentistes perseguits o condemnats pel delicte de malversació i conclourà que el Tribunal Suprem va vulnerar drets quan va decidir excloure'ls i mantenir l'amenaça de presó -com en el cas de Carles Puigdemont i els exiliats- o les inhabilitacions -com passa amb Oriol Junqueras i altres exconsellers-. Quan el TC dicti la primera sentència, tot apunta que aquesta tardor, Pablo Llarena ja ha dit que no buscarà més subterfugis i, un cop llegida la resolució, aplicarà la llei als exiliats. Hauria de passar el mateix amb els condemnats.
Abans d'arribar a aquest escenari, hi ha un petit entrebanc que caldrà superar, i en els darrers dies circula per Madrid la possibilitat que el president del TC, Cándido Conde-Pumpido, activi una última palanca per evitar que l'amnistia no s'allargui més del compte. Anem a pams: el primer recurs que té previst revisar el tribunal de garanties és el de Jordi Turull. El ponent de la sentència -és a dir, qui ha de presentar al ple una proposta que hauran de votar els magistrats- és José María Macías, d'òrbita conservadora, i ha transcendit que plantejarà tombar el recurs del secretari general de Junts. Amb quin argument? Refermant el criteri del Suprem: sí que hi va haver un benefici personal de caràcter patrimonial quan es van destinar diners públics a l'organització de l'1-O.
La majoria del TC és progressista, afí al PSOE, per tant es pot donar per descomptat que es rebutjarà aquesta proposta de Macías i caldrà designar un nou ponent -aquest cop, progressista- perquè redacti una nova sentència amb els arguments de la majoria. Això implica temps. I aquí és on Conde-Pumpido -de qui sempre s'ha dit que va estar al corrent de les negociacions polítiques sobre l'amnistia, l'any 2024, conscients ja que el TC tindria l'última paraula- podria activar l'última palanca. D'ell depèn un altre recurs d'empara, el de Dolors Bassa, que podria passar per davant de Turull. Seria aquesta, doncs, la primera sentència, i la que hauria de marcar la línia a seguir per al Tribunal Suprem.
El detall de la sentència serà clau
Tot dependrà de quina ponència s'aprova abans al ple, però els calendaris que hi ha ara sobre la taula. Si la nova resolució sobre Turull es vota abans, o bé si per arriba abans la de Bassa rep l'aval de la majoria progressista directament. Els calendaris, sempre un punt incerts, apunten que tot s'hauria de desencallar entre l'octubre i el novembre. Arribaria, doncs, la primera sentència, i un cop publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el Suprem l'hauria d'aplicar. La lletra petita, però, serà determinant. Mentre tot això no arriba, l'amenaça de presó a Puigdemont i Comín es manté, com va confirmar Llarena dimarts passat després de constatar que la sentència de Luxemburg no modifica la situació dels exiliats.
El Suprem no en té prou de llegir les conclusions de la sentència. Vol veure'n els arguments. Per això el detall de la resolució serà la clau. Els primers recursos que es revisaran seran els dels condemnats pel Suprem, però Llarena ha dit que pot aplicar directament la doctrina que es fixi en aquestes sentències al cas de Puigdemont i la resta d'exiliats. Abans, però, caldrà veure com fonamenta la decisió el TC. Si els arguments es limiten a la situació dels condemnats, serà més difícil que Llarena utilitzi la primera sentència per amnistiar Puigdemont. En canvi, si la sentència va més enllà de la situació processal dels independentistes, la doctrina que en surti s'haurà d'aplicar, també, els exiliats.
Un últim favor a Sánchez?
Cándido Conde-Pumpido és un home d'Estat de l'òrbita del PSOE i va ser fiscal general de l'Estat amb José Luis Rodríguez Zapatero. No s'ha estalviat crítiques en els moments àlgids del procés, cosa que el va obligar a apartar-se dels recursos contra la sentència de l'1-O. Però en els últims anys s'ha convertit en un aliat important de Sánchez en la batalla amb els jutges i ara té a les seves mans fer-li un últim favor. Mentre els rumors d'un avançament electoral per al primer trimestre de l'any continuen -Sánchez podria convocar eleccions quan el Congrés li tombi els pressupostos-, agilitzar al màxim el gripau de l'amnistia a Puigdemont i allunyar-la de l'escenari electoral seria positiu per al PSOE. L'amnistia arriba a l'examen final, amb Conde-Pumpido com a protagonista.