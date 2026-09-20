Junqueras reclama «l'aplicació efectiva» de l'amnistia en l'aniversari de les protestes a la seu d'Economia

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat "l'aplicació efectiva" de l'amnistia en el novè aniversari dels escorcolls policials a la seu d'Economia, a Rambla de Catalunya, i les protestes que van provocar, a les portes de l'1-O. El líder dels republicans ha recordat en un missatge a X que la resposta de l'Estat als fets de la tardor del 2017 van ser un "ultratge antidemocràtic" i ha exigit així l'execució de l'amnistia.\r\n\r\nEl seu partit, també a X, també ha recordat el 20-S dient que la formació segueix "dempeus" defensant l'autodeterminació i treballant per aconseguir "un país més fort, més cohesionat, amb més recursos, més drets i més capacitat de decidir".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nPuigdemont, sobre el retorn: «Vull fer una immersió en la Catalunya d’avui» Neus Climent\r\n\r\n