Snooker | Els debats que ens mereixem

Tot i que el nom pot dur a l’alarmisme, les divuit veus que hem entrevistat per a la sèrie ens parlen d’un camí no tan fosc com pensem en temes com el canvi climàtic, l’habitatge, la migració, l’auge dels extremismes o la llengua. Catalunya se'n pot sortir, però no pot ajornar debats, evitar revisar els vells consensos o perdre més oportunitats.\r\n\r\nCatalunya Last Call no és precisament una sèrie lleugereta d’estiu pels debats que planteja, però és un espai necessari en un moment en què els reptes socials i la degradació de la política obliguen els mitjans a exercir de servei públic i a alimentar i elevar la conversa pública. Hem posat damunt la taula alguns dels grans debats de fons, alguns de globals i d’altres més explícits de la societat catalana. A l'Snooker, el pòdcast polític de Nació, hem fet balanç de les grans idees que han sortit d'una forma més entretinguda amb Ferran Casas i Pep Martí conduïts per Neus Climent. \r\n\r\nPodeu escoltar el nou episodi de l'Snooker en aquestes plataformes:\r\n\r\n\r\n\tYoutube \r\n\tSpotify\r\n\tApple Podcasts\r\n\tIvoox\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCatalunya Last Call: divuit veus per tornar a debatre Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nCATALUNYA LAST CALL\r\n\r\n«Catalunya last call», o quan l'estiu convida a alçar la mirada Ferran Casas i Manresa\r\n\r\n\r\n \r\n