19 de setembre de 2026

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10:30
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PÒDCAST

Snooker | Els debats que ens mereixem

Política

Repassem i analitzem en un ambient distès i didàctic els grans temes per al present i el futur del país que s'han posat damunt de la taula a la sèrie d'entrevistes de Nació

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de setembre de 2026 a les 08:00
Actualitzat el 19 de setembre de 2026 a les 08:12

Tot i que el nom pot dur a l’alarmisme, les divuit veus que hem entrevistat per a la sèrie ens parlen d’un camí no tan fosc com pensem en temes com el canvi climàtic, l’habitatge, la migració, l’auge dels extremismes o la llengua. Catalunya se'n pot sortir, però no pot ajornar debats, evitar revisar els vells consensos o perdre més oportunitats.

Catalunya Last Call no és precisament una sèrie lleugereta d’estiu pels debats que planteja, però és un espai necessari en un moment en què els reptes socials i la degradació de la política obliguen els mitjans a exercir de servei públic i a alimentar i elevar la conversa pública. Hem posat damunt la taula alguns dels grans debats de fons, alguns de globals i d’altres més explícits de la societat catalana. A l'Snooker, el pòdcast polític de Nació, hem fet balanç de les grans idees que han sortit d'una forma més entretinguda amb Ferran Casas i Pep Martí conduïts per Neus Climent

Podeu escoltar el nou episodi de l'Snooker en aquestes plataformes:

 

 

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