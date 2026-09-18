Junqueras reclama més «ambició nacional» al Govern per mantenir-li el suport parlamentari

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha alertat el PSC que per seguir comptant amb el suport parlamentari dels republicans en qüestions cabdals per al país cal més "ambició nacional" i no només "pura gestió". En concret, sobre els futurs pressupostos, Junqueras avisa que el Govern tindrà el suport d'ERC si són "útils" per a Catalunya. "Amb el relat de la gestió no n'hi ha prou", insisteix. La qüestió "clau", remarca Junqueras, és si el PSC tindrà "l'ambició necessària que Catalunya necessita i es mereix". En l'àmbit del finançament, per exemple, Junqueras ha recordat que el model "està caducat des de fa catorze anys" i que, malgrat tot, "mai ningú s'ha atrevit a intentar resoldre fins que ERC s'ha arremangat". Junqueras n'ha parlat durant una trobada del grup parlamentari d'ERC a Alella per donar el tret de sortida al nou curs polític.\r\n