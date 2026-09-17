Illa escolta els peròs del PSOE extremeny al nou finançament

El finançament no està trobant la resposta esperada per Salvador Illa en la seva visita a Extremadura. Si dimecres va trobar-se la negativa de la presidenta de la comunitat, María Guardiola, aquest dijous ha hagut d'escoltar els peròs del PSOE extremeny al nou model pactat entre el govern espanyol, el català i ERC. Davant del president de la Generalitat, el líder dels socialistes extremenys, Álvaro Sánchez, ha demanat una proposta millor: “Nosaltres mai, mai, ens conformarem a seguir com estem, batallarem fins al final per millorar”, ha avisat.
Al seu torn, Illa ha tornat a instar al govern d’Extremadura que aprofiti la tramitació del nou model de finançament al Congrés per millorar la seva posició. “El que no és acceptable és la crítica sense oferiment d’alternativa, posa en evidència que alguns no tenen projecte, ni de finançament ni de res”, ha dit en una roda de premsa a la seu del PSOE a Mèrida. “Jo entenc perfectament que els representants de tots els territoris vulguin millorar la seva posició, és normal”, ha afegit.
“Saben que no tinc pèls a la llengua per defensar que Extremadura va per davant de tot, i si nosaltres entenem que Extremadura té una situació de dificultat respecte d’aquest sistema de finançament, el podem rebutjar de ple”, ha destacat Sánchez. En línia amb el que ha proposat Illa, ha apostat per aprofitar la tramitació parlamentària per polir “arestes” de la proposta. Malgrat l’oposició a la proposta d’Hisenda, Sánchez ha ressaltat que el govern de Guardiola està “creuant els dits” perquè la fórmula actual tiri endavant sense cap millora. “Sap que, en l’hipotètic cas que un altre govern hagi de gestionar el sistema de finançament, tindrà (en compte) la determinació i el pes de realitats com Madrid, Andalusia o València”, ha remarcat. “Un model que no premia per res la realitat d’Extremadura”, ha alertat.
La visita a Extremadura, un tast de l'Espanya post-Sánchez
Aquest dimecres, en el viatge a Extremadura per la Diada, Illa ha tingut un tastet d'aquesta Espanya post-Sánchez. El president s'ha reunit amb Guardiola, del PP i que lidera la Junta en un govern amb Vox. Un escenari com el que hi podria haver a la Moncloa d'aquí uns mesos. La trobada s'ha inclòs a l'agenda a última hora i no tenia un ordre del dia concret. Illa ha seguit la línia de la legislatura: posar el focus en allò que uneix Catalunya amb altres regions espanyoles i, en el cas d'Extremadura, reivindicar els "vincules compartits" i la capacitat d'"integrar" els nouvinguts, com ho van ser els extremenys que van emigrar. Durant la trobada, Illa també ha defensat el nou model de finançament, posant el focus en què no perjudica cap territori i garantint que la "solidaritat" de Catalunya cap als territoris més pobres es mantindrà.
Les bones paraules, però, no han estovat Guardiola, crítica amb la reforma del sistema. La presidenta de la Junta només ha compartit amb Illa la defensa del "diàleg" i la "lleialtat institucional", i li ha agraït el reconeixement als extremenys que, diu, "van ajudar a aixecar" Catalunya. Poca cosa més. Guardiola ha advertit que el nou model que impulsa el govern espanyol pot abocar Extremadura a patir noves emigracions "per falta d'oportunitats", com als anys 60. "Necessitem un sistema que tingui en compte el veritable cost de la prestació de serveis fonamentals a Extremadura", ha dit a través de "X". Ha obviat, però, que Extremadura és una de les comunitats que més es beneficia de la solidaritat i que tot just abans de l'estiu va anunciar una rebaixa d'impostos.
Malgrat el xoc en el finançament, avantsala del que pot passar amb un govern de PP i Vox a la Moncloa, el Govern ha ressaltat el clima de "cordialitat" i la "col·laboració institucional". Una de les incògnites dels pròxims mesos és precisament quin rumb prendrà el Govern quan deixi d'haver aliats a Madrid. Illa, primer soldat de Sánchez, ha evitat fins ara que les demandes de la Generalitat siguin un problema per al govern espanyol i ha fet una defensa tancada de la col·laboració, el diàleg i la lleialtat institucional amb Espanya per tal d'afrontar els principals reptes del país. La pregunta és si, amb Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, el president mantindrà aquesta estratègia sense ningú a l'altra banda.