La CUP exigeix depurar responsabilitats per la «violència gratuïta» dels Mossos durant la Diada

La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha denunciat la “violència gratuïta i injustificada” que van exercir els Mossos d’Esquadra envers manifestants de l’esquerra independentista durant les jornades del 10 i 11 de setembre, en el marc de la Diada. En una roda de premsa, ha criticat que a Aliança Catalana i Núcleo Nacional es va oferir “la protecció, l’acompanyament i el diàleg” dels agents, mentre que el moviment antifeixista es va abordar amb “una lògica de confrontació”. Per això, ha exigit “depurar responsabilitats” i “mesures de no repetició” un cop la consellera d’Interior, Núria Parlon, comparegui aquest dijous en comissió al Parlament, ja que l’operatiu policial va suposar “una catifa vermella” a la formació de Sílvia Orriols.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nEl Fossar de les Moreres certifica la nova normalitat de l'independentisme Lluís Girona Boffi\r\n\r\n