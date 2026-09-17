17 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

La CUP exigeix depurar responsabilitats per la «violència gratuïta» dels Mossos durant la Diada

Política

  • La portaveu de la CUP, Su Moreno, aquest dijous al Fossar de les Moreres -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 12:43

La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha denunciat la “violència gratuïta i injustificada” que van exercir els Mossos d’Esquadra envers manifestants de l’esquerra independentista durant les jornades del 10 i 11 de setembre, en el marc de la Diada. En una roda de premsa, ha criticat que a Aliança Catalana i Núcleo Nacional es va oferir “la protecció, l’acompanyament i el diàleg” dels agents, mentre que el moviment antifeixista es va abordar amb “una lògica de confrontació”. Per això, ha exigit “depurar responsabilitats” i “mesures de no repetició” un cop la consellera d’Interior, Núria Parlon, comparegui aquest dijous en comissió al Parlament, ja que l’operatiu policial va suposar “una catifa vermella” a la formació de Sílvia Orriols.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar