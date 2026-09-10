El Fossar de les Moreres certifica la nova normalitat de l'independentisme

La nova normalitat de l'independentisme ha empeltat el Fossar de les Moreres. Aliança Catalana ha pogut celebrar el seu acte, però sota una àmplia presència policial. L'esquerra independentista ha exhibit força amb dues llargues columnes de manifestants -molts més que els d'Aliança- al voltant de l'emblemàtic espai del sobiranisme, però no ha pogut dinamitar l'acte de Sílvia Orriols, tal com pretenia. La tan preuada -i molts cops reivindicada només de paraula- unitat independentista ha quedat clar que no podrà tornar mentre dins del moviment hagin de conviure sensibilitats tan distanciades. Als dos bàndols hi havia estelades, però els assistents no els uneix res més que la bandera.
El desenllaç de tot plegat, en el fons, no deixa ningú completament satisfet. Aliança ha pogut celebrar l'acte, sí, però li ha quedat clar que cada cop que vulgui trepitjar la capital catalana necessitarà el blindatge policial. L'esquerra independentista ha demostrat que està present i viva contra la formació islamòfoba, però no ha complert amb el pla, que era evitar l'entrada d'Orriols -encara mostrant els signes de l'accident domèstic patit aquesta setmana- i els seus al Fossar. Potser els únics que en surten reforçats són els Mossos d'Esquadra, que han evitat en tot moment el xoc directe entre les dues concentracions i no hi ha hagut aldarulls de gran abast, tot i que han acabat carregant contra la concentració antifeixista. El balanç ha estat de tres detinguts i set investigats.
Calma tensa a l'acte d'Aliança
Prop de les quatre de la tarda, el Fossar ja estava completament blindat. A l'espai només s'hi podia entrar si es deixava clar que s'era simpatitzant de la formació d'Orriols o s'acreditava que es treballava en premsa. Durant prop d'una hora, salutacions de seguidors del partit amb cares visibles com Jordi Aragonès o Oriol Gès, però sense Orriols. La líder del partit ha entrat cap a les cinc al Fossar, ovacionada a crits de "presidenta", i l'ha abandonat minuts després. Per motius que es desconeixen, ha donat la volta i ha passat uns minuts més dins un bar.
Ha reaparegut per l'inici de l'acte polític, que s'ha endarrerit per un problema de salut del cap de premsa d'Aliança. Han estat uns quinze minuts en què han parlat Aragonès -candidat a l'alcaldia de Barcelona- i Jordi Amela -cap local del partit a Barcelona- a més d'Orriols. La líder d'Aliança ha carregat contra el "processisme" en un discurs més nacionalista que, ocasionalment, no pas racista. Les paraules d'Orriols han estat dificultades per un grup de tres persones, infiltrades en l'acte, que han llançat pintura que han arribat fins un dels membres de seguretat que protegia la líder d'Aliança.
A la concentració de l’esquerra independentista -que també ha comptat amb un nombrós suport del moviment socialista, així com de sindicats laborals i pel dret a l’habitatge- s’ha conviscut amb un cèrcol ferri dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra, que no només impedien l’accés directe al Fossar, sinó que també barraven el pas a carrers adjacents. Majoritàriament, hi predominaven els càntics i les xiulades sonores contra la presència de l’extrema dreta al memorial als morts pel setge de 1714. “Nativa o estrangera, la mateixa classe obrera” o “Vox i Aliança, la mateixa farsa”, eren alguns dels clams més escoltats.
Tanmateix, en moments puntuals, alguna guspira emergia sense gaires explicacions i la tensió entre els Mossos i els manifestants esclatava en càrregues policials amb cops de porra. Després, tot tornava a ser una concentració multitudinària amb els càntics com a principal via de canalització de la indignació. Una de les portaveus de la mobilització, la membre d’Endavant Pilar Vallejo, valorava la pressió popular contra l’extrema dreta com un retrat de la situació al país. “S’ha tornat a demostrar que en aquest país hi ha una majoria antifeixista”, resumia, des d’un passeig del Born ple de manifestants.
L'ambient al fossar era de tensió constant. Els simpatitzants d'Aliança s'hi estaven amb tranquil·litat fins que se sentia enrenou a la concentració antifeixista. N'hi havia dins que estaven constantment formats per respondre si els Mossos no se'n sortien. A dins, només una noia que ha cridat "fora feixistes dels nostres barris" ha estat acompanyada pels Mossos per abandonar l'espai sense massa enrenou. Un espai, on, a tall d'anècdota, hi havia una parada amb samarretes antifeixistes i una pancarta de la CUP. S'hi han instal·lat ben d'hora, abans del blindatge dels Mossos, i han estat una de les dues parades que han sobreviscut ja que, normalment, n'hi ha com a mínim una quinzena.
Entre els manifestants d'Aliança, una mica de tot. Les estelades eren les grans protagonistes, juntament amb les banderes del partit. Les proclames eren majoritàriament independentistes, però també missatges que escenificaven el moment. "Aquesta és la nostra policia" s'ha cridat mentre els antifeixistes clamaven contra els Mossos. "TV3 manipuladora", un any més, ha estat una proclama repetida. Aquest cop, a diferència de l'any passat, no han hagut d'abandonar el fossar. Sí que el periodista Jordi Borràs ha denunciat una agressió per part de militants d'extrema dreta.
Un final més remogut, amb tres detencions
I si bé l’accés al Fossar i la celebració de l’acte ha estat absent d’impediments per als membres d’Aliança Catalana, la vetllada se’ls hi ha complicat en el camí de sortida. El passadís que la policia tenia preparat perquè arribessin als autocars, aparcats al Pla de Palau, s’ha trobat un contratemps: de mica en mica, els manifestants antifeixistes han anat descobrint la zona i s’hi han presentat per dedicar unes últimes paraules d’indignació al seguici que marxava de l’acte al Fossar de les Moreres.
Quan la policia ha vist que les protestes anaven guanyant adeptes i es produïa algun llançament d’ampolla, malgrat que ningú irrompia en el cordó policial que feia de passadís, els Mossos han decidit actuar amb càrregues policials per fer retrocedir la mobilització. Hi ha hagut corredisses i detencions dels agents de paisà, que també colpejaven un dels retinguts amb la porra extensible quan ja era a terra. Mentrestant, com podien, els simpatitzants i membres d’Aliança Catalana, inclosa Sílvia Orriols, anaven endinsant-se als autocars.
Pocs minuts després, el Pla de Palau quedaria alliberat i encara hi hauria algun moment de tensió al Fossar: un noi de la primera línia de la protesta de l’esquerra independentista acabaria detingut. El balanç total, segons detallen fonts policials, ha estat de tres arrestats i sis investigats.