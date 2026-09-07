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Sílvia Orriols pateix cremades a causa d'un accident domèstic

Política

  • Sílvia Orriols mostra les cremades després de l'accident domèstic -

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Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 14:41
Actualitzat el 07 de setembre de 2026 a les 14:51

Ensurt a casa de Sílvia Orriols. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha compartit a través de xarxes socials que ha patit cremades a causa d'un accident domèstic. En una imatge publicada a Instagram, Orriols ha mostrat els braços i la part superior del cos embenada a causa de les ferides patides. "Se m'ha encès la cuina, he pogut apagar el foc però no m'he escapat de cremar-me", ha detallat en la mateixa publicació. Aquest inconvenient ha impedit que la líder de la formació islamòfoba pogués assistir a l'acte de presentació de la candidata del partit per Vic, celebrat aquest mateix dilluns.

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