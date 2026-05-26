Els dos nous regidors del PSC a Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà

Els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres possessió al ple d'aquest dimarts. Després de forçar la dimissió dels antics regidors, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost, el partit torna a tenir representació al consistori.
Durant la presa de possessió, que ha sigut aquest dimarts a la tarda, Iglesias ha estat l'únic que ha intervingut, qui ha assegurat que desenvoluparà l'activitat "amb la lleialtat que correspongui". Ho ha dit, però, en castellà, fet que l'alcaldessa, Sílvia Orriols, ha titllat d'"inaudit" i l'ha animat a apuntar-se a l'escola d'adults. Orriols ha criticat que cap dels dos regidors ha estat escollit democràticament i els ha acusat "d'esquirols".
Qui són Paco Morillo i Jorge Iglesias?
Paco Morillo és veí de Ripoll i va desenvolupar tota la seva trajectòria laboral a l’empresa Fibran Group. A més, sempre ha estat vinculat a la UGT, sindicat amb el qual va exercir com a representant sindical al comitè de la seva empresa durant més de vint anys. També ha sigut entrenador de futbol a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses, ha entrenat futbol sala i ha fet d'àrbitre d'aquest mateix esport.
Per la seva banda, Jorge Iglesias és nascut a Montevideo (Uruguai) i va arribar a Catalunya arran de la situació política del seu país. Ha treballat a Artigas Alimentària, on va ser representant sindical, i durant divuit anys va exercir de secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment, està jubilat i participa en projectes del sindicat al Ripollès adreçat a joves i joves immigrants.