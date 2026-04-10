Orriols aconsegueix aprovar els pressupostos de Ripoll gràcies a l'abstenció del PSC

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha aconseguit aprovar els pressupostos de Ripoll del 2026 gràcies a l'abstenció del PSC i al seu vot de qualitat, que ha permès desfer l'empat de 7 vots a favor -els 6 d'Aliança Catalana i el vot del regidor de Som-hi Ripoll- i els 7 en contra de Junts, ERC i CUP. Orriols ha agraït la "responsabilitat" dels partits de l'oposició que, per primer cop en aquest mandat, han facilitat la nit d'aquest dijous que el govern en minoria aprovi per ple uns pressupostos.
L'any passat, els comptes es van aprovar de forma automàtica després que fracassés la moció de censura amb la retirada de Junts i, el 2024, es van haver de prorrogar. Els nous pressupostos, de 15 milions d'euros, aposten per una política "continuista" on la seguretat és un dels àmbits estratègics de l'equip municipal.
Uns pressupostos "in extremis" i condicionats per una absència al ple
"In extremis" i quan faltaven cinc minuts perquè s'acabés el ple, l'equip de govern d'Aliança Catalana ha aconseguit aprovar els seus primers pressupostos per votació. L'alcaldessa ha fet ús del vot de qualitat per desempatar els 7 '"sí" i els 7 "no" de la votació d'una sessió amb 16 regidors presents per l'absència d'una regidora d'ERC que no ha pogut assistir-hi.
Orriols havia apel·lat a la responsabilitat tot demanant l'abstenció de l'oposició per fer-ho possible, conscient que els números eren molt justos, després que Junts ja anunciés fa uns dies el seu vot contrari. Aquest pressupost, dotat amb 14.988.085,89 euros, és "continuista" i manté l'aposta estratègica per la seguretat, la cultura popular i la neteja, tot i que Orriols no ha detallat les partides de cada àmbit i ha fet èmfasi a seguir la política de "contenció" de despesa.
En aquest ple, també s'ha trencat per primer cop el bloc unitari del "no" de l'oposició. El regidor de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha estat l'únic que hi ha votat a favor, valorant les negociacions que han permès incloure algunes de les seves propostes, com millorar la partida de l'enllumenat i la dels parcs infantils. "No és el nostre pressupost, és poc somniador i un xic petit", ha dit, però "a diferència d'altres anys" hi ha hagut una voluntat d'escolta i entesa que ha permès arribar a "molts acords".
El PSC s'absté per "pragmatisme"
El PSC, amb dos regidors, ha estat l'únic que s'ha abstingut. El seu portaveu, Enric Pérez, ha estat molt crític. A l'equip de govern els ha retret una manca de voluntat real per arribar a acords amb propostes que els han fet. Són uns pressupostos, ha dit, amb falta "d'ambició" i que "no donen resposta a allò que Ripoll necessita", com ara millores als barris, habitatge o més propostes per als joves. Malgrat tot, ha explicat que s'abstindran perquè estan disposats a continuar treballant per incorporar millores i perquè no volen repetir la situació d'haver d'anar a una qüestió de confiança i "fer perdre el temps".