Quatre guàrdies municipals ja patrullen per Sant Joan de les Abadesses després de l'eliminació de la Policia Local

Sant Joan de les Abadesses ja té quatre guàrdies municipals que patrullen pels carrers de la vila fent tasques de seguretat. És l'aposta del nou model que ha volgut implantar l'Ajuntament després d'eliminar ara fa un any el cos de la Policia Local. El seu alcalde, Ramon Roqué (MES), que governa amb majoria, ha explicat a l'ACN que el "procés s'ha fet llarg", però es mostra convençut que això permetrà atendre "les necessitats" d'aquest municipi de 3.400 habitants.
L'alcalde del municipi remarca que era una "anomalia" tenir Policia Local i assegura que durant molts anys aquest cos ha estat "infradotat" perquè no trobaven candidats o, un cop formats, acabaven demanant un trasllat. Els nous guàrdies municipals van ser escollits entre un total de 25 aspirants. Després de superar el procés de selecció, està previst que a la tardor facin la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès. Són tres homes i una dona, la majoria dels quals ja tenen experiència i són de la comarca.
Entre ells hi ha en Gorka, un ripollès de 27 anys que admet "nervis" i "moltes ganes". Si bé coneix molt bé el poble, en el seu cas és el primer cop que treballa en un cos de seguretat perquè fins ara havia sigut entrenador. "Estic molt content amb els companys perquè són gent amb més experiència; vull intentar aprendre al màxim", ha explicat. Ja feia temps que volia opositar i, en veure l'anunci, ho va tenir clar.
"Tindran tota l'autoritat"
L'alcalde celebra que ja els hagin pogut incorporar. "S'ha fet llarg per a nosaltres i també per a la gent", ha assegurat, tot dient que el procés i la tramitació ha sigut més extens del previst. Tot i això, confia que aquesta nova etapa demostrarà que aquest és el model que "respondrà a les necessitats" del municipi. Treballaran entre setmana, algunes nits a l'estiu -segurament divendres i dissabtes- i els dies que hi hagi activitats extraordinàries.
Per l'alcalde, els nous agents "tindran tota l'autoritat" per posar ordre, ocupar-se de la seguretat del poble i fer complir la normativa local, podent arribar a sancionar, entre d'altres obligacions. Un treball que faran en col·laboració amb els Mossos. Per posar-ho en marxa, han fet les consultes al Departament d'Interior i han rebut l'assessorament dels Mossos i de l'Ajuntament de Camprodon que també té aquesta figura des de fa anys.
L'eliminació de la Policia Local, un tema a debat
Sant Joan era l'últim poble que quedava al Ripollès de menys de 10.000 habitants amb Policia Local després que Ribes de Freser també fes el canvi. "La llei fixa tenir sis agents i un caporal per a una poble com el nostre", remarca Roqué. La falta de candidats i una alta rotació d'agents que acabaven marxant a altres destinacions van fer que no hi hagués mai les places ocupades. "Era un cos que durant molts anys ha estat infradotat", afirma. De tres concursos que van fer darrerament, dos van quedar deserts i un va acabar amb la contractació d'un agent, que també va acabar marxant.
Roqué situa l'arrel del problema per un "desajust" entre les expectatives d'algú que s'ha format per fer de Policia Local i la realitat d'un poble de 3.400 habitants. Amb la jubilació de l'últim agent, van fer un estudi tècnic i van concloure que el millor era canviar de model.
Una decisió molt criticada per l'oposició
El portaveu d'ERC del municipi, Sergi Albrich, lamenta que no s'hagi "prestigiat" el cos amb una millor remuneració per retenir-los i creu que el desplegament del nou model "arriba tard" perquè "no s'ha fet una bona planificació". Això ha empitjorat, diu, la sensació de seguretat al municipi. En declaracions a l'ACN, també ha assenyalat que "les competències que tindran seran menors que la Policia Local" i defensa que s'hauria d'haver mantingut el "model històric" de Policia Local i passar a un model "híbrid" amb vigilants. Des de l'Ajuntament, però, insisteixen que aquest model no està permès perquè la llei no ho contempla.