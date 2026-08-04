Més de 3.500 espectadors gaudeixen d'un Microclima proper i de qualitat

Una proposta acollidora, propera i de qualitat. D'aquesta manera defineixen molts espectadors el Festival Microclima que s'ha celebrat els darrers dies a Camprodon.
Aquest 2026, més de 3.500 persones han gaudit de quatre jornades -bé, de tres, perquè la pluja va obligar a suspendre els concerts de dissabte- farcides de música en directe i a la fresca, un fet no menys important en el context d'un estiu marcat per les onades de calor i les altes temperatures.
El festival va arrencar divendres amb una nit per als nostàlgics amb els concerts de Mishima, Nyandú i Sidonie, aquests últims, amb una posada en escena divertida i propera feta realitat gràcies a l'aposta del festival per promoure un espai tranquil i sense grans aglomeracions. També van tocar les enèrgiques Al·lèrgiques al Pol·len i l'artista Kris Tena.
La pluja que va caure dissabte a la tarda va obligar l'organització del festival a suspendre les actuacions de la jornada, que comptava amb Els Pets, Els Amics de les Arts, Celobert i Au Rora.
El diumenge el Microclima va reprendre la marxa amb una nit màgica protagonitzada per Tarta Relena, Mazoni, Anna Andreu, Remi de Ca la Fresca, Minibús Intergalàctic i Lluki Valverde.
La clausura va tenir lloc aquest dilluns amb una sessió dedicada al públic familiar valorada positivament, especialment per l'espai. La jornada, encapçalada per La Ludwig Band, va comptar amb una cercavila amb la Colla Gegantera de la Vall de Camprodon pels carrers del poble, la màgia d'Eduard Juanola i el circ de Planeta Trampolí.
A tot plegat, el festival de Camprodon ha estrenat enguany un nou recinte amb més espai, que ha comptat també amb una oferta gastronòmica de quilòmetre zero i amb concerts gratuïts a l'espai village.