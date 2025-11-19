Construeixen a Campdevànol un pessebre a escala real amb fusta de boscos de la zona

Aquest Nadal, Campdevànol, al Ripollès, estrenarà un pessebre artesanal de fusta a escala real. Un grup d'escultors treballen aquests dies a la plaça Major, convertint-se en un atractiu pels que hi passegen. Van començar amb troncs de grans dimensions i, després de més d'una setmana, les peces van prenent forma: la Verge Maria, Sant Josep, el nen Jesús i un pastor, entre altres figures. "La gent està veient el procés des de l'inici i fins al final, és diferent de fer una escultura a un taller i portar-la després", explica a l'ACN el president de l'Associació Campdevànol Cultura i Compromís, Evelí Adam.
La idea inicial era construir els principals personatges del Betlem, però al final hi haurà més figures. "Ens hem animat a fer-ne més perquè quedi més complet", explica Josep Martínez, un dels artistes participants. Ell és veí de Montesquiu, a Osona, està jubilat, però des de fa més de deu anys que treballa la fusta com a afició. El president de l'associació Campdevànol Cultura i Compromís el va convidar a participar-hi i no ho va dubtar.
Martínez acostuma a treballar sol i sense públic. Aquests dies, però, el procés és un altre perquè està envoltat de gent, persones del poble i visitants que s'hi acosten. Explica que la seva especialitat són les figures a escala real. De moment ja ha donat forma a un pastor amb una ovella, un gos i el bou i la mula, tot i que encara no estan acabades. Té la idea de completar-ho amb algun xai més. Un dels orgulls, assegura, és el moment de fer detalls: "Comences a fer la cara, els ulls i dius, òndia, sembla que em surt bé això".
"És molt divertit"
Al seu costat, hi ha en Roger Egea, un escultor de Vilobí d'Onyar, al Gironès. Aquest matí està treballant en el bressol del nen Jesús. És la primera vegada que esculpeix figures nadalenques i a escala real. "És molt interessant i molt divertit de fer", explica. La fusta prové de boscos de la zona. Els organitzadors van portar troncs de grans dimensions amb un camió i, seguidament, els artistes van anar escollint i tallant la fusta que necessitaven per a les seves creacions. El "més espectacular", diu Egea, és el buidatge amb motoserres de diferents mides.
"Cada detall s'ha de fer a consciència, saber on va i sense passar-te més del compte perquè després no pots tornar enrere", explica l'escultor. Encara té dies de feina, però assegura que és una "bona experiència" que li ha permès conèixer altres artistes: "Ens agrada fer aquesta feina i ho sentim, el fet de compartir-ho i anar comentant la jugada; quan arribo a casa a les nits, estic content i satisfet". Aquests dies, a més, no els falten elogis i felicitacions de visitants que se sorprenen de veure com treballen. Entre els participants també hi ha un artista de Vallfogona del Ripollès i un altre de Prats de Lluçanès.
Un avet d'onze metres d'alt
Una de les il·lusions del president de l'Associació Campdevànol Cultura i Compromís, Evelí Adam, era ensenyar a la gent com era el procés creatiu. "El que estem fent no s'ha vist pràcticament enlloc", assegura. El més habitual són les exhibicions. "Ha estat possible gràcies a un gran treball en equip", remarca. A més a més, aquestes figures passaran a ser un "patrimoni que quedarà pel poble", diu Adam.
El Pessebre que han dissenyat reproduirà una cova que acollirà les figures de fusta i la gent podrà entrar a veure-ho. Aquest Nadal, a més, també estrenen un avet natural que fa 11 metres d'alt. "L'any passat n'hi havia un d'alumini", recorda Adam. Els més de 600 ornaments penjats són obra de nens i nenes de l'escola, de la llar d'infants i usuaris de l'hospital i la residència. La inauguració i l'encesa de llums es farà el 29 de novembre. Primer al migdia, i després a la tarda.