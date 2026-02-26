Detenen dos treballadors de Vall de Núria pel robatori de la caixa forta

Els Mossos han detingut dos homes, de 38 i 52 anys, com a presumptes autors del robatori de la caixa forta de Vall de Núria. Un d'ells té antecedents. Els detinguts son dos treballadors del complex hoteler a qui se'ls atribueix cinc delictes de robatori amb força a l’interior d’establiment. La detenció va ser ahir dimecres arran de la investigació i aquest dijous passaran a disposició judicial del Jutjat de Ripoll.
La policia creu que en els robatoris hi van participar en total quatre persones. La investigació segueix oberta i no es descarten les detencions d'altres persones. La Unitat d’Investigació, juntament amb la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Ripoll va localitzar, prop d’on havien deixat la caixa forta i el trineu, algunes de les eines emprades per fer els forçaments. Es van recuperar dues potes de cabra i un pic que les haurien agafat d’on s’estarien fent unes obres.
El 9 de febrer els Mossos van tenir coneixement que s’havia produït un robatori amb força a diverses instal·lacions de l’hotel de l’estació de muntanya de Vall de Núria, a Queralbs, un complex hoteler que està situat al final del recorregut del tren cremallera. Els robatoris, el primer d’ells prop de la una de la matinada, es van produir en cinc estances del recinte. La investigació va determinar que hi havia fins a quatre persones implicades en els robatoris i que coneixien perfectament les instal·lacions, ja que van fer un "recorregut lògic i estudiat" des de la primera fins la darrera estança on van entrar a robar. Segons la policia, l’objectiu principal fou la caixa forta que van robar i transportar amb un matalàs i un trineu.
Els robatoris
El primer lloc on van entrar a robar va ser un despatx d’administració, forçant el bombí de la porta. Amb un matalàs d’un llit de nadó, que van posar sota la caixa forta del despatx que pesava més de cent quilos, la van arrossegar fins la porta d’emergència. Un cop a l’exterior, van deixar el matalàs i van posar la caixa forta sobre un trineu de neu, van travessar tota l’explanada fins arribar a les vies del cremallera. Van continuar per l’interior de les vies fins la meitat del segon túnel direcció Queralbs on van deixar la caixa forta i el trineu, muntanya avall. Un cop recuperada la caixa forta després del robatori, es va poder saber que aquesta efectivament havia estat forçada amb una radial i un pic. De l’interior només van sostreure 150 euros.
Un dels altres robatoris es va produir dins l’espai dedicat a organitzar activitats lúdiques per infants i les seves famílies. Els autors van forçar una de les portes i un cop dins van agafar un trineu gran i una jaqueta. El tercer dels robatoris es va produir passada la una de la nit dins el bar restaurant ubicat a la part posterior de l’edifici principal. També van forçar les portes, amb una pota de cabra i un tornavís, i van obrir les caixes registradores però no van sostreure res perquè no hi havia diners dipositats.
El quart robatori va tenir lloc passades les dues de la matinada quan van accedir a una de les cafeteries de l’hotel forçant la porta de les mercaderies i van violentar les caixes registradores, on tampoc hi havia diners en efectiu. Un darrer i cinquè robatori va tenir lloc dins la caseta de lloguer de trineus de neu. En aquest cas, si que van trobar un botí més gran. D’allí els lladres van poder sostreure 200 euros de dins una caixa registradora i uns 1.000 euros en efectiu d’un sobre, després de forçar la porta.