Vols el carnet de conduir? Una autoescola de Ripoll, la tercera amb més aprovats

Un dels moments més esperats i significatius en la vida de molts joves -i també d'altres que no ho són tant- és l'obtenció del carnet de conduir. Aquesta fita no representa només la capacitat legal de portar un vehicle, sinó que se sol viure com un autèntic ritual d'iniciació cap a l'edat adulta, aportant una quota de llibertat i autonomia personal que marca un abans i un després.
Tanmateix, el camí cap a la preuada "L" no sempre és una via ràpida ni senzilla. Aprovar els exàmens, tant el teòric com el pràctic, pot esdevenir un autèntic repte que posa a prova la paciència i els nervis dels aspirants. No és estrany trobar casos de persones que necessiten diversos intents per superar alguna de les dues fites, ja que la pressió del moment, l'exigència de les proves i la complexitat de determinades situacions al volant poden jugar males passades.
Malgrat aquestes dificultats comunes, les dades suggereixen que hi ha centres on les probabilitats d'èxit són significativament més altes. Sembla que hi ha autoescoles que aconsegueixen uns índexs d'aprovats molt per sobre de la mitjana. Aquest fenomen podria deure's a una metodologia d'ensenyament més eficaç, a una millor preparació de l'alumnat o, en alguns casos, a factors que van des de la qualitat del professorat fins a la simple casualitat estadística en els grups examinats. Precisament, un dels exemples el tenim a Ripoll: l'autoescola Freser se situa entre les que assoleixen un major èxit en els exàmens teòrics.
Les autoescoles amb més aprovats
Amb l'objectiu de posar llum sobre aquest panorama, Nació ha analitzat quins són els centres amb millors resultats de Catalunya utilitzant les dades del portal comparadorautoescuelas.net. A continuació, presentem un rànquing amb les 25 millors autoescoles per a cadascuna de les demarcacions catalanes. Aquesta anàlisi permet als futurs conductors tenir una referència clara sobre quins centres presenten les millors ràtios d'aprovats en el seu entorn més proper.
La taula interactiva que acompanya aquesta informació permet fer cerques personalitzades per municipi, demarcació o directament pel nom de l'autoescola. En el cas de l'examen teòric, l'autoescola Freser se situa en tercera posició amb un 70,17% d'aprovats. Es queda a prop de les dues primeres posicions -Safety Car de Barcelona (71,71%) i Llobregat de l'Hospitalet (70,21%)- i per sobre de Wow de Barcelona (70,04%) i Palamós (69,92%).
En la prova pràctica destaquen les autoescoles d'Osona i el Lluçanès que ocupen tres de les cinc millors posicions. Ara bé, l'or se l'emporta l'Autoescola Juneda, de les Garrigues, amb més d'un 77% d'alumnes que triomfen a la primera. En aquest segon examen, els centres del Ripollès ja no es colen entre els millors.