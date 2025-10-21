El Parlament Europeu aprova avançar l'edat del permís de conduir als 17 anys

El Parlament Europeu ha aprovat una nova normativa que permetrà obtenir el permís de conduir a partir dels 17 anys, sempre que els joves condueixin acompanyats d’un adult amb experiència al volant. Tot i això, la reforma introdueix un període de prova mínim de dos anys per als nous conductors, durant el qual hauran de respectar normes més estrictes.
Aquesta mesura forma part d’un pla europeu per millorar la seguretat viària i reduir els accidents de trànsit entre els conductors menors de 30 anys, que representen només un 8% dels titulars de carnet, però estan implicats en prop del 40% dels sinistres segons dades de la Comissió Europea. És per aquest motiu s’aplicaran penes més greus per conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues o no utilitzar el cinturó de seguretat.
A més d'aquesta novetat, també s'inclourà la creació del carnet digital europeu, que facilitarà els tràmits administratius entre països. Aquest nou sistema ajudarà també a identificar i sancionar conductors estrangers que actualment escapen de les multes —una situació que afecta aproximadament un 40% de les infraccions transfrontereres.
Pel que fa a la validesa dels permisos, els carnets de conduir particulars tindran una durada màxima de 15 anys, tot i que cada estat podrà reduir-la a 10. En el cas dels conductors professionals, la renovació s’haurà de fer cada cinc anys, i els majors de 65 anys podran estar subjectes a controls mèdics més freqüents.
Les noves mesures entraran en vigor 20 dies després de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. A partir d’aquell moment, els estats membres tindran tres anys per adaptar-les a la seva legislació i un any addicional per posar-les en pràctica.