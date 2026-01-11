Trump obre un nou focus amb l’Iran per les protestes contra el règim

Els iranians han tornat a manifestar-se en diversos barris de Teheran aquest dissabte contra el règim tot i el bloqueig d'accés a internet imposat per les autoritats i la por dels ciutadans d'una repressió més violenta. Davant l'augment de les contínues manifestacions i l'escalada de l'ús de la força, Israel ha activat l'"alerta màxima" davant la possibilitat d'una intervenció estatunidenca a l'Iran i les possibles conseqüències que patiria Israel. El fet és que el president dels EUA, Donald Trump, fa dies que amenaça d'intervenir militarment el país islàmic i ha avisat als governadors de no seguir utilitzant la força contra els manifestats.
Manifestacions contra el poder
Les protestes es van iniciar cap a finals de desembre i eren vinculades a l'augment cost de la vida i la devaluació del rial, però han derivat en una protesta generalitzada contra el poder i els dirigents. En diferents barris s'ha sentit crits contra el líder suprem, l'aiatol·là Ali Jamentei. El govern iranià va admetre en el seu moment els motius originals de les protestes, però els darreres dies ha assenyalat als EUA de ser els culpables de l'augment de la violència per part dels manifestats.
Jamentei, tot i les amenaces de Trump, ha assenyalat que la repressió persistirà contra els manifestats i el fiscal general de l'Iran ha advertit que qualsevol partícip en les protestes serà considerat un "enemic de Déu", un càrrec castigat amb pena de mort en el país islàmic. Diversos mitjans informen que ja han mort com a mínim 115 manifestats en la setmana de protestes.
El govern iranià envia una carta a l'ONU
Davant el continuo advertiment de Trump, el govern iranià ha enviat una carta al secretari general de l'ONU, António Guterres, en la que denuncia les "ingerències" i "amenaces" dels EUA en coordinació amb Israel en el marc de l'onada de protestes que s'han produït en els últims dies a les ciutats principals del país i que s'han endut desenes de vides al davant. En aquest sentit, Teheran condemna "la conducta il·legal i irresponsable dels EUA per interferir en els assumptes interns de l'Iran mitjançant l'amenaça, la incitació i el foment deliberat de la inestabilitat i la violència".
El "criminal" Netanyahu i Trump sumen forces
En la carta del govern iranià s'assenyala que el "criminal" primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu i Trump sumen forces a favor d'una intervenció al país. "Fomenten la violència, donen suport a grups terroristes, inciten a la desestabilització de la societat i aspiren a transformar les protestes pacífiques en desordres violents". Per altra banda, també recorden el bombardeig dels EUA i Israel a diverses instal·lacions nuclears ironies el juny de 2025 en els quals van "morir més de 1.100 soldats innocents".