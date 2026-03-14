Tots els escenaris dels pressupostos de Salvador Illa

La negociació dels pressupostos té tots els ingredients per acabar malament. Ni el Govern ni ERC es mouen i no hi hagut moviments aquesta darrera setmana. El govern espanyol, que té la clau per desencallar la situació, tampoc ajuda a facilitar les coses, amb la mirada posada al calendari electoral del PSOE. L'executiu de Salvador Illa insisteix que "queda temps" i fa crides a la responsabilitat per tirar endavant uns pressupostos de quasi 50.000 milions d'euros, amb un increment 9.126 milions respecte l'any 2023. Els republicans asseguren que volen negociar, però que necessiten "garanties" sobre la recaptació de l'IRPF per cedir els seus vots. Tothom és conscient que, si arriben a bon port, seran els primers i únics pressupostos de la legislatura, i això els converteix en l'última gran palanca negociadora. De quina manera pot acabar el serial? Aquests són els escenaris possibles:
El millor escenari del Govern: pressupostos amb l'acord de la bilateral
Estat i Generalitat s'agafen a l'acord sobre el finançament que es va signar a la comissió bilateral del juliol passat. Allà es parla de l'IRPF i s'estableix que la Generalitat hi tindrà més presència en el marc d'una gestió “en xarxa”. No parla de recaptació ni de cessió del 100% de l'impost, però el Govern creu que en aquest acord ja hi ha els gestos necessaris. ERC, tot i veure amb bons ulls aquest primer pas, recorda que calen reformes legals que, de moment, Montero no ha concretat. Un escenari de pressupostos amb l'acord de la bilateral seria positiu per a Illa, que hauria aconseguit fer moure els republicans sense garanties “addicionals” del govern espanyol. Però els de Junqueras haurien de justificar el canvi de posició si no es detallen les reformes legislatives que fa mesos que demanen, i que de fet són el que mantenen els pressupostos a la corda fluixa.
El millor escenari d'ERC: pressupostos amb més garanties per a l'IRPF
És el que planteja ERC, que vol més garanties sobre la recaptació de l'IRPF per cedir els seus vots. El Govern considera que la paraula del president, que s'ha compromès de manera reiterada amb aquest acord, i el full de serveis que poden presentar fins ara haurien de ser suficients per als republicans. Els de Junqueras, però, insisteixen que calen moviments a Madrid, que és qui té la competència per delegar la gestió tributària a Catalunya. Fins ara, Montero es nega a fer cap gest addicional amb Catalunya, amb la mirada posada en les eleccions andaluses. Els republicans situen com a data clau el Consell de Política Fiscal i Financera, moment en què el govern espanyol haurà de concretar els canvis legals per al finançament, i on s'haurien d'incloure les esmenes que planteja ERC. Però difícilment aquesta cita arribarà abans del 20 de març, dia màxim per celebrar el debat a la totalitat.
La tercera via: retirar l'esmena per donar més marge
No s'ha posat sobre la taula, però és tècnicament possible i donaria un nou marge temporal a la negociació. ERC ha presentat una esmena a la totalitat, però es pot retirar fins a l'últim moment per tal de facilitar la tramitació parlamentària dels comptes. Aleshores, els negociadors tindrien temps fins al 24 d'abril per continuar buscant el desllorigador. Seria un escenari positiu per al Govern, perquè el projecte de pressupostos continuara viu. Ara bé, ERC va argumentar la presentació de l'esmena a la totalitat per “coherència” amb l'oposició als pressupostos, i hauria de justificar bé el canvi de posició si és que no hi ha cap avenç concret en la negociació sobre l'IRPF. En altres ocasions, els republicans han acceptat dilatar terminis per donar aire a les converses, per exemple amb proposició de llei del Congrés per recaptar els impostos, que continua guardada al calaix. Si no hi ha canvis en els pròxims dies, res fa pensar que s'hagi de retirar l'esmena.
Derrota pel Govern i retorn als suplements
Ara com ara, les posicions estan enrocades, però els ponts no estan totalment trencats i les converses continuen de manera discreta. Si ningú no cedeix i no hi ha moviments a Madrid, l'escenari més probable és de la caiguda dels pressupostos al primer revolt del 20 de març. Seria una derrota important per al Govern i posaria en dubte les aliances parlamentàries que van portar Illa a la Generalitat. Malgrat que ERC ha dit que està disposada a negociar suplements de crèdits -necessaris per no perdre la gran majoria dels diners previstos en els pressupostos-, el Govern es nega a contemplar aquest escenari i els republicans insisteixen que ja han dit tot el que havien de dir. Els suplements no són com els comptes, perquè implica negociar molt més amb els grups parlamentaris i els diners arriben molts més tard, cosa que en dificulta també l'execució. Si s'arriba a aquest escenari, les relacions polítiques entre socis quedarien tocades.
Trencament total i eleccions anticipades
Els darrers dies sobrevola la possibilitat d'un avançament electoral a Catalunya si no hi ha pressupostos. Fins i tot es podria produir la carambola de fer coincidir les eleccions catalanes amb un hipotètic avançament electoral a l'Estat. Ningú confirma aquest extrem. Illa va contemplar l'opció de posar les urnes en una trobada amb empresaris fa uns dies, però aquest mateix dissabte ha refredat la possibilitat en un acte de partit. L'escenari d'eleccions no beneficia a ningú. Les enquestes publicades no deixen els socialistes en millor posició i posen en dubte que l'aliança d'esquerres sumi majoria. ERC, per la seva banda, hauria d'afrontar unes eleccions sense un candidat clar, perquè Junqueras continua inhabilitat. El relat de l'estabilitat i les certeses dels socialistes quedaria desmuntat i, tot plegat, amb les confiances fracturades pel desacord dels pressupostos.