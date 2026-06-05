El viatge del Papa a l'Estat, pas a pas: els actes a Madrid, Catalunya i les Canàries

Madrid, Catalunya i les Canàries. Set dies i més de 30 actes. El viatge del Papa a l'Estat entre el 6 i el 12 de juny serà intens i marcarà l'actualitat al país amb les activitats per als creients i curiosos, però també amb la contestació d'altres sectors de la societat i, ara, també dels docents en vaga. L'agenda papal és plena i condicionarà la dels representants polítics i la població en general, amb rebudes i visites institucionals, litúrgies i afectacions a la mobilitat.
Etapa 1: Madrid
El viatge de Lleó XIV comença a la capital de l'Estat, amb l'aterratge a l'aeroport de Barajas a les 10.30 hores del dissabte 6 de juny. Els actes i activitats a Madrid tindran un destacat pes institucional. Només una hora després, començarà la cerimònia de benvinguda amb la rebuda oficial al Palau Reial, on es reunirà de manera privada amb Felip de Borbó i Letícia. Finalment, abans de dinar, el Papa farà un discurs davant les autoritats de l'Estat i el cos diplomàtic. Aquesta només serà, però, la primera parada.
Dissabte 6 de juny
- 18.00 hores - Visita Social: el pontífex va al centre Cedia 24 hores de Càritas al barri de Lucero, especialitzat en l'atenció integral a persones sense llar.
- 20.30 hores - Vetlla amb Joves: trobada d'oració i Adoració Eucarística amb milers de joves a la Plaza de Lima.
Diumenge 7 de juny
- 10.00 hores - Santa Missa del Corpus Christi: celebració multitudinària a la cèntrica plaça de Cibeles, seguida de la tradicional processó eucarística.
- 16.30 hores - Trobada amb els Agustins: reunió privada amb els membres de l'Orde de Sant Agustí a la Nunciatura Apostòlica.
- 18.00 hores - Acte Cultural: participació en l'esdeveniment "Teixir xarxes amb el món de la cultura, de l'art, de l'economia i de l'esport" al Movistar Arena.
Dilluns 8 de juny
- 09.30 hores - Reunió amb Pedro Sánchez: trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Nunciatura Apostòlica.
- 10.30 hores - Discurs al Congrés: sessió solemne conjunta al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que un Papa s'adreci formalment al parlament espanyol.
- 11.30 hores - Trobada episcopal: reunió amb els bisbes espanyols a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).
- 18.00 hores - Homenatge Marià: oració i ofrena floral a la Verge de l'Almudena a la seva catedral.
- 19.00 hores - Trobada diocesana: gran acte litúrgic i de comunitat a l'Estadi Santiago Bernabéu amb els fidels de la diòcesi de Madrid.
Dimarts 9 de juny
- 10.20 hores - Trobada amb voluntaris: agraïment i discurs als voluntaris del viatge al Pavelló 3 d'Ifema.
- 11.10 hores - Sortida cap a Catalunya: enlairament des de l'Aeroport de Barajas, donant per acabada l'estada a Madrid.
Etapa 2: Catalunya
A l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Si no hi ha retards, dimarts a les 12.25 ja serà en sòl català i es desplaçarà ràpidament cap a la Catedral de Barcelona per arribar a l'Oració de l'Hora Mitjana de les 13 hores. A partir d'aleshores, Lleó XIV començarà una marató de dos dies per Catalunya, amb la previsió que mantingui una audiència institucional amb Illa a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona.
Dimarts 9 de juny
- 20.00 hores - Vetlla d'Oració: trobada nocturna d'oració amb joves i fidels a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
Dimecres 10 de juny
- 10.50 hores - Visita a Brians 1: trobada amb els reclusos i treballadors a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
- 12.00 hores - Rosari a Montserrat: oració del Sant Rosari a la icònica Abadia de Nostra Senyora de Montserrat, seguit d'un dinar amb la comunitat benedictina.
- 16.30 hores - Trobada de Caritat: reunió amb entitats i realitats d'assistència social i pastoral a l'Església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona.
- 19.30 hores - Missa històrica a la Sagrada Família: solemne eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família coincidint amb l'any del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. En acabar, es procedirà a la benedicció exterior i inauguració de la Torre de Jesucrist, que corona el temple com l'església més alta del món.
Etapa 3: les Canàries
L'última etapa de la visita del Papa a l'Estat és a les Canàries. De fet, serà la primera vegada que un pontífex visita l'arxipèlag en tota la història i la crisi migratòria hi tindrà un pes important.
Dijous 11 de juny (Gran Canària)
- 10.50 hores - Arribada a Gran Canària: aterratge a la Base Aèria de Gando.
- 11.40 hores - Trobada amb migrants: acte al Moll d'Arguineguín (Mogán), reunint-se amb persones migrants, treballadors socials i voluntaris de primera línia.
- 13.30 hores - Trobada amb l'Església local: reunió amb el clergat, religiosos i agents de pastoral de la Diòcesi de Canàries a la Catedral de Santa Ana (Las Palmas de Gran Canaria).
- 18.30 hores - Santa Missa: celebració de l'Eucaristia per al poble canari a l'Estadi de Gran Canària.
Divendres 12 de juny (Tenerife)
- 09.10 hores - Arribada a Tenerife: aterratge a l'Aeroport de Tenerife Nord-Los Rodeos.
- 09.30 hores - Visita al Centre d'Acollida: trobada amb els residents del Centre d'Acollida de Migrants Las Raíces.