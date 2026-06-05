05 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Els sindicats educatius convoquen la «Papavaga» el 9 de juny

  • Manifestació del professorat del Vallès a Sabadell -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 12:09

Fa dies que es rumorejava i ara ja és una realitat. Els sindicats que s'han desmarcat del preacord amb Educació, USTEC, CGT i la Intersindical, han convocat oficialment una nova jornada de vaga el dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya. A més, aquell dia també arrenca la selectivitat, cosa que encara complicarà més la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta és una de les accions que havia agafat més força en els darrers dies, ja que els sindicats, durant les negociacions maratonianes amb la conselleria, ja van entrar el preavís sobre aquesta aturada en cas que les converses fracassessin. Després del "no" dels docents a la consulta, la vaga ha quedat convocada oficialment. 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar