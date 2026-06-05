Els sindicats educatius convoquen la «Papavaga» el 9 de juny

Fa dies que es rumorejava i ara ja és una realitat. Els sindicats que s'han desmarcat del preacord amb Educació, USTEC, CGT i la Intersindical, han convocat oficialment una nova jornada de vaga el dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya. A més, aquell dia també arrenca la selectivitat, cosa que encara complicarà més la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta és una de les accions que havia agafat més força en els darrers dies, ja que els sindicats, durant les negociacions maratonianes amb la conselleria, ja van entrar el preavís sobre aquesta aturada en cas que les converses fracassessin. Després del "no" dels docents a la consulta, la vaga ha quedat convocada oficialment. \r\n