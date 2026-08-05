Nou balanç de la crisi migratòria a Ceuta: almenys 141 morts

Almenys 141 persones han perdut la vida durant la crisi migratòria que es va viure a Ceuta la setmana passada amb l'entrada massiva de milers de persones provinents del Marroc. Tal com va avançar la SER, aquest dimarts es van localitzar tres cossos sense vida al mar, elevant fins a 78 el recompte de persones que van morir al intentar travessar la frontera amb Espanya. Ara bé, es desconeixia quanta gent havia perdut la vida en territori marroquí. D'aquesta manera, amb les darreres xifres, el balanç s'enfila, com a mínim, fins a les 141 morts.
El passat 30 de juliol van intentar entrar de manera irregular a Espanya unes 72.000 persones, de les quals 70.000 ja han estat retornades al Marroc, segons ha explicat el ministre Fernando Grande Marlaska. La crisi migratòria s'ha convertit en un nou front per a Pedro Sánchez, i el PP i Vox ja han activat la maquinària per mirar de desgastar el president espanyol i carregar contra la seva gestió.
A banda dels vèrtexs polítics de la crisi, també es busquen respostes sobre l'entrada en tromba a Ceuta per la via judicial. En concret, a jutgessa de l’Audiència Nacional María Tardón ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l’entrada de milers de migrants a Ceuta. En una providència a la qual ha tingut accés l’ACN, la magistrada reclama al cos policial que informi si “qualsevol” de les unitats de la Guàrdia Civil de la ciutat autònoma va rebre “alguna informació” durant els dies previs a l’arribada de persones procedents del Marroc.
L'Audiència Nacional vol respostes
Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l’AN ja va demanar a la Policia Nacional si l’arribada de migrants va ser “una acció concertada”. Així mateix, la magistrada reclama la causa i la data de la mort de les persones que van morir en aigües espanyoles i la identitat i dades de localització de les supervivents.