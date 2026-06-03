El Papa es reunirà finalment amb Salvador Illa en la visita a Barcelona

El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal, a Barcelona, la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni. El programa detalla que està previst que el pontífex arribi a l’aeroport del Prat a dos quarts d’una, on el rebran representants de la Generalitat. En aquella primera jornada a Catalunya, Lleó XIV té en agenda una pregària a la catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
A la Catedral, el Papa serà rebut per l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Després de la pregària i l’homilia, Lleó XIV es dirigirà a la cripta per a un moment de recolliment i pregària davant de la tomba de Santa Eulàlia. Visitarà la font del claustre de la catedral, on també saludarà algunes autoritats civils, i marxarà al Palau Episcopal a través de la Porta de Santa Eulàlia. Després de dinar, rebrà Illa en audiència privada a un quart de cinc de la tarda.
Posteriorment, es trobarà amb membres de l’Orde de Sant Agustí, i cap a les 19.15 hores sortirà cap a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on hi haurà una Vigília de Pregària a les 20 hores. Allà canviarà de vehicle i farà unes voltes per la pista amb el ‘papamòbil’. El rebran amb una actuació castellera i unes paraules de benvinguda de l’arquebisbe Joan Josep Omella. Durant l’acte, es produirà un diàleg amb els joves, la lectura de l’evangeli i diferents cants i pregàries. Està previst que el Papa surti cap al Palau Episcopal a les 21.30 hores.
El segon dia de la visita papal
En el seu segon dia, està previst que el Papà visiti la presó de Brians 1 a les 10.50 hores. Sortirà de Barcelona a les 10.10. Allà el rebrà el director del centre penitenciari, i junts es dirigiran a la sala de conferències, on hi haurà un grup de dones internes i voluntaris. Es podran escoltar els testimonis de dues preses, la Montse i la Josefina, així com del delegat diocesà de la pastoral penitenciària, el pare Jesús Bel. Després de la salutació i benedicció de Lleó XIV hi haurà un cant final, i el pontífex saludarà alguns interns de la presó.
A les 11.20 sortirà cap a l’Abadia de Montserrat, on resarà el Rosari i farà una trobada amb feligresos i amb la comunitat benedictina. Es traslladarà en cotxe, però la part final la farà amb una espècie de carro de golf perquè se’l pugui veure. La pregària és a les 12, i després de la benedicció, Lleó XIV farà un breu moment de recolliment a la Capella de la Mare de Déu i es dirigirà al balcó per adreçar una breu salutació als fidels reunits a la plaça. Posteriorment, el pontífex dinarà amb la comunitat benedictina, a qui saludarà de forma privada. A les 15.30 hores està previst que torni cap a Barcelona, a l’Església de Sant Agustí, al Raval. Allà s’hi trobarà a les 16.15 hores amb les entitats que es dediquen a la caritat i l’assistència diocesana, amb diferents testimonis.
A les 17.30 tornarà cap a l’Arquebisbat i des d’allà sortirà en cotxe cap a la Sagrada Família a les 18.30 hores. L’últim tram pel carrer Rosselló el farà en ‘papamòbil’. A les set de la tarda arribarà al temple, on serà rebut pel rei Felip VI. Tot seguit, visitarà la cripta i la tomba d’Antoni Gaudí. A les 19.30 començarà la missa, en català i castellà, on també prendrà part Omella. Després, sortirà en processó a l’exterior i tornarà breument a la sagristia. La benedicció de la Torre de Jesús serà a les 21.15 hores, i posteriorment hi haurà un espectacle de llums i focs artificials. A les 21.45 es preveu que surti de nou cap al Palau Episcopal L’endemà, dijous, sortirà cap a l’aeroport a les 7.45 hores i el vol cap a Canàries està previst a les 8.15 hores.