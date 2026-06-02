Quin paper tindrà exactament el català en la visita del Papa a Catalunya?

El Papa no ha aterrat a Catalunya i la seva visita ja té la primera polèmica, vinculada amb la llengua. La benedicció de la torre de la Sagrada Família íntegrament en castellà ha aixecat indignació social i política. ERC i Junts demanen explicacions i el Govern i el Parlament intenten intercedir amb l'Església perquè Lleó XIV acabi incloent el català en l'acte litúrgic que ha motivat la visita al país. Sembla que hi ha bona predisposició del Vaticà, que és qui té l'última paraula, i ja prepara canvis amb l'Arquebisbat de Barcelona perquè el català guanyi presència. Des de l'executiu hi treuen ferro i posen el focus en el fet que el Papa hagi decidit visitar Catalunya (que pagarà, per cert, uns 5 milions d'euros juntament amb les Canàries), més que no pas en la llengua.
En tot cas, el català sí que tindrà presència en el conjunt de l'estada al país. Sobre l'ús de llengües hi ha certeses que venen marcades al missal, però també hi ha incògnites vinculades a la resta d'actes. A parer del Govern, en aquest missal hi ha una "presència significativa" del català pel que fa a la celebració central de la Sagrada Família. A més, l'executiu considera que en la resta d'actes en els quals acudeixi el Papa "és molt probable" que el català també tingui presència perquè, asseguren, el pontífex "habitualment" incorpora elements lingüístics dels territoris que visita. Des del Vaticà han transmès que el català tindrà un "paper rellevant" en la visita. Això és el que sabem de la presència de la llengua en el viatge del Papa a Catalunya.
La benedicció i la part central de la missa, en castellà
La polèmica s'ha centrat en torn de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. És l'acte litúrgic de més rellevància i el motiu pel qual Lleó XIV visita Catalunya. També és el moment que tindrà més atenció arreu del món i, per tant, seria d'especial rellevància que el català hi tingués un espai. És en el que treballen el Govern i el Parlament de la mà de l'Església catalana. De moment, han trobat "una gran receptivitat i sensibilitat" des del Vaticà, segons apunten fonts del Departament de Justícia, implicat en l'organització de la visita.
Ara bé, més enllà de receptivitat i bones paraules, la litúrgia eucarística, la part central de la missa, també es farà majoritàriament en castellà. El missal fixa que es farà en aquesta llengua l’ofertori, les pregàries sobre les ofrenes, el prefaci, la pregària eucarística, les paraules de la consagració, el ritu de la comunió i les oracions finals. L'Evangeli, les monicions introductòries o les intervencions del celebrant també seran en castellà.
Les primeres paraules del Papa, en català
Sí que seran en català les primeres paraules que pronunciï el Papa a la Sagrada Família: “En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres”. Així va ser també el 2010 amb Benet XVI. La primera lectura de la missa -un extracte de l'Apocalipsi- serà íntegrament en català, igual que el salm responsorial, o el Credo cantat. També tres de les sis pregàries dels fidels seran en català, concretament les destinades a l'Església, als responsables de la societat civil i a la pau entre les nacions. Això és un canvi respecte del 2010, en què les pregàries dels fidels van ser íntegrament en castellà.
Una incògnita sobre el pes final de la llengua catalana es desvetllarà quan intervingui el cardenal Juan José Omella. El 2010, l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach va fer la major part de la seva intervenció en català. Què farà Omella? És una de les incògnites a resoldre, més enllà de quin pes tingui cada llengua en els discursos del pontífex. De fet, la presència del català entre els representants de l'Església catalana també serà un dels elements importants de la visita del Papa, i està per veure que figures eclesiàstiques rellevants com el mateix Omella -catalanoparlant de la Franja, però no pas catalanista-, l'abat de Montserrat -criticat pels corrents catalanistes de l'Església, sobretot per la visita de Felip VI a l'abadia l'any passat- o el bisbe de Sant Feliu, facin servir la llengua del país.
La incògnita dels actes que no són litúrgics
El missal estableix l'ús de llengües en actes litúrgics, però queda la incògnita de què passarà a la resta d'actes previstos. Per exemple, no queda clar quin serà el repartiment lingüístic en l'acte amb joves a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, o en l'estada a Montserrat, en la trobada amb interns al centre penitenciar de Brians o en la visita a l'Església de Sant Agustí, al Raval. Com que no són actes litúrgics, no hi ha un document que determini amb antelació les llengües que s'hi faran servir.
Ara bé, el Govern espera que el català tingui una presència important als actes no litúrgics. Fonts de Justícia recorden que el Sant Pare té la "pràctica habitual" d'incorporar elements lingüístics propis dels territoris que visita. Així doncs, el Govern considera "molt probable" que el català vagi tenint presència en moments rellevants de l'estada del pontífex a Catalunya. En aquest sentit, els organitzadors han traslladat que el català tindrà un paper rellevant en el conjunt de la visita i que el Papa reconeix la "realitat idiomàtica" de Catalunya. L'última paraula serà del Vaticà.
Quan es parlarà català?
- En les primeres paraules del Sant Pare a la missa:
- "En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant"
- "La pau sigui amb vosaltres"
- En la primera lectura de la missa (Apocalipsi 21, 1-7).
- En el salm responsorial.
- En el Credo cantat per l'assemblea.
- En tres pregàries dels fidels:
- Per l'Església.
- Pels responsables de la societat civil.
- Per la pau entre les nacions.
Quan es parlarà en castellà?
- En la benedicció de la Torre de Jesús (si no hi ha canvis).
- En tres pregàries dels fidels.
- En la proclamació de l'Evangeli.
- En la litúrgia eucarística (part central de la missa).
Quan no queda clar l'ús de llengües?
- En la resta d'actes que no són celebracions litúrgiques (amb el compromís del Vaticà que el català sigui rellevant).