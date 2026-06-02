La defensa de Jonathan Andic denunciarà davant un jurat popular la vulneració de la seva presumpció d'innocència

El cas Andic torna a incorporar actualitzacions respecte del treball de la defensa de Jonathan Andic per provar la seva innocència. Després del vídeo que va difondre La Vanguardia, que mostrava que el pare, Isak Andic, tenia debilitat física per una malaltia; i de l'àudio de la trucada al 112 que va fer l'acusat després del presumpte accident; ara, l'equip legal, al·legarà davant un possible judici amb jurat popular que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència d'Andic per la manera com el van conduir als jutjats de Martorell.
Emmanillat i sota la mirada de periodistes i veïns, després de la seva detenció pels Mossos d'Esquadra el passat 19 de maig, Jonathan Andic va entrar als jutjats on, després de decidir no declarar, la magistrada va decretar la seva entrada a presó eludible amb una fiança d'un milió d'euros, que l'acusat va pagar. Segons els advocats, consultats per El Periódico, aquest fet va suposar una "pena anticipada" que viola la normativa europea.
En el recurs presentat per la defensa es denuncia que la detenció i la posterior difusió d'imatges d'Andic emmanillat contravenen la Directiva 2016/343 del Parlament Europeu, que estableix que les autoritats han d'evitar presentar els investigats com a culpables davant l'opinió pública mitjançant l'ús de mesures coercitives com les manilles, excepte quan sigui per motius de seguretat. Aquests fets, remarquen, han contribuït a generar una "condemna social" abans que existeixi una sentència.
Les crítiques se centren especialment en l'estat de les instal·lacions judicials de Martorell, que nombroses fonts legals consultades per El Periódico consideren obsoletes i insuficients. Un dels espais habilitats com a calabós, per exemple, està ubicat fora de l'edifici principal i obliga els detinguts a travessar una zona exterior accessible als veïns per arribar als jutjats, com va haver de fer Andic en ser conduït a les instal·lacions.
Aquests fets seran utilitzats per la defensa de l'acusat davant un possible judici amb jurat popular, en què participen ciutadans sense formació jurídica, i l'argument de l'exposició pública d'Andic i la seva "condemna anticipada" podrien funcionar per demostrar la seva innocència i apel·lar al seu honor, dignitat i privacitat.