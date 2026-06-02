El Papa nomena la primera dona laica al capdavant d’un ministeri vaticà

La mexicana-nord-americana María Montserrat Alvarado serà la primera dona laica en la història a ocupar la prefectura d’un dicasteri del Vaticà, equivalent a un ministeri. Concretament el dicasteri per a la Comunicació. Es tracta d’una dona jove, que era directora d’operacions d’EWTN News, una cadena d’enorme influència en el món anglòfon i hispà. Lleó XIV, que prepara ja les maletes per al seu viatge a l'estat espanyol i a Catalunya , continua així la política de Francesc de situar dones en llocs clau de la cúria, però en aquest cas el nomenament té una rellevància significativa.
Si Lleó XIV és un nord-americà nacionalitzat peruà, María Montserrat Alvarado és mexicana de naixement nacionalitzada nord-americana. Treballa a Washington, molt a prop de la Casa Blanca de Donald Trump. La cadena EWTN News, fundada per una monja fa més de cinquanta anys, ha anat conquerint l’espai mediàtic americà. Ha anat, també, virant a posicions conservadores. Fins al punt que se l’ha anomenat la cadena Fox del catolicisme. Però el perfil d’Alvarado és més aviat la d’una professional conservadora però continguda.
No deixa d etenir la seva paradoxa que una cadena que havia estat criticada en el seu moment per Francesc, ara tingui una de les seves principals directives al costat del Papa. Pot haver aquí molta estúcia estratègica. Lleó XIV s’atreu un perfil del catolicisme conservador, el que desactivarà crítiques de sectors vaticans que poden arrufar el nas al veure una dona ocupant un càrrec tradicionalment en mans d’homes religiosos, en molts casos arquebisbes i cardenals.
Alhora, Alvarado -mig mexicana. mig nord-americana- és un missatge subtil a un Trump que ha fet de les crítiques a Mèxic i les burles als països d’Amèrica Llatina un dels trets de la seva confusa i reaccionària Administració. El Papa s’envolta de persones del món americà, cosa que ja ha fet en el procés d’elaboració de la seva primera encíclica. I aquesta és una altra clau rellevant: el dicasteri per a la Comunicació torna a mans nord-americans, com havia estat històricament. Perd la posició, d’aquesta manera, Paolo Ruffini, un sicilià que era fins ara l’únic seglar en la cúpula del govern curial.
El Papa, que ja prepara les maletes per al seu viatge al’estat espanyol i a Catalunya, sap el que s’està jugant. També en el pla comunicatiu. El debat amb l’imperi nord-americà serà crucial i Robert Francis Prevost, fill de Xicago, vol tenir un equip molt eficaç al seu voltant.