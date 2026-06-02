Xoc frontal entre Feijóo i el Cercle: «Per què no es posa d’acord amb el PSOE?»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el Cercle d’Economia han escenificat aquest dimarts un xoc frontal sobre la política espanyola. Un xoc, això sí, amb guants de seda, com és sempre a les Jornades del Cercle. Després que la presidenta de l’entitat, Teresa Garcia-Milà, li reclamés “construir consensos” i capacitat d’entesa amb el PSOE, Feijóo ha respost mantenint-se en el seu discurs de duresa contra el govern de Pedro Sánchez i assegurant: “Agraeixo els consells, però retornaré la decència a aquest país”.
Feijóo ha estat conscient del fòrum que l’escoltava i de l'expectació i ha estat molt clar quan ha dit, només començar, que a les Jornades del Cercle “sempre hi ha un elefant a l’habitació, però confesso que mai tan gran com aquest any”. Una referència al moment polític en què planeja la possibilitat d'una moció de censura instrumental contra Sánchez.
El dirigent conservador ha assenyalat que Espanya necessita un govern amb autonomia per governar i amb una majoria per fer-ho. Feijóo ha dit que “no es pot governar Espanya contra Catalunya, jo vull fer-ho amb Catalunya”, assegurant que defensa millors infraestructures i una major fiscalitat. Ha dit aspirar que Catalunya aconegueixi objectius “per convicció, no per coacció" i ha apuntat els llocs d'encontre amb el Cercle: "Si volen immigració regular i menys impostos, comptin amb mi”.
Feijóo: "Amb CiU t'hi entenies"
Teresa Garcia-Milà ha estat molt explícita al demanar a Feijóo que es disposi a negociar l'acord de nou finançament, però el líder del PP s'ha limitat a intentar desviar el tema afirmant que cal "parlar" i que no hi ha hagut voluntat de negociar amb serietat per assolir un acord que acceptessin les comunitats governades pel PP. Fins i tot ha recorregut al record de CiU: "Amb Convergència i Unió t'hi entenies perquè eren seriosos". Ha afirmat que si és president "s'asseurà amb la Generalitat", tot afirmant que les autonomies necessiten més recursos i parlar més, però també de la despesa que fan.
El cap del PP ha dit que cap dels presents a les Jornades faria negocis amb uns socis “investigats” per corrupció i ha reconegut la “discrepància” que manté amb el Cercle, subratllant que Espanya no pateix una crisi, sinó una “decadència”. “No hi ha casos de corrupció, sinó tot un sistema, premeditació per desacreditar els mecanismes de control d’una democràcia”. Ha assegurat que si és president atendrà el problema de Rodalies i gestionarà millor, amb figures indiscutibles al davant dels grans organismes i empreses públiques.
La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, ha expressat la “preocupació” de l’entitat pels escàndols que dominen l’escenari polític i ha reclamat preservar “la confiança en les institucions”. Garcia-Milà ha demanat que des de la política hi hagi “la capacitat de construir consensos des de la política, una responsabilitat que correspon tant al govern com a l’oposició”, una crítica subtil al discurs crispat de la dreta espanyola.
Garcia-Milà també ha demanat al PP, com a membre rellevant del PPE, un compromís en favor de reforçar al projecte europeu, que permeti que Europa pugui actuar més com a actor protagònic autònom. La presidenta del Cercle ha destacat “repoblar el centre polític junt amb socialistes i liberals enfront els qui posen en perill” el projecte europeu. Ha demanat a Feijóo que jugui un paper actiu en aquesta estratègia.
Garcia-Milà: "No es pot construir des de la confrontació permanent"
La dirigent empresarial ha apuntat a la productivitat, la immigració i l’habitatge com a grans neguits del món econòmic, repetint la crítica feta per l’entitat al model de creixement espanyol. Garcia-Milà ha advocat per grans acords transversals entre el PP i el PSOE: “Ja sabem que és difícil amb la perspectiva d’un any d’eleccions, però per què no es poden posar d’acord?”. Per afegir: “No es pot construir des de la confrontació permanent”.
La presidenta del Cercle també ha defensat la proposta de finançament posada sobre la taula pel govern espanyol i ha estat explícita quan ha dit que “seria positiu que el PP la consideri i entri a negociar-la”. Ha defensa preservar la serenor recuperada després dels anys de xoc entre Catalunya i l’Estat i ha afirmat que el PP “té una oportunitat” per contribuir a un clima de respecte a la “diversitat d’Espanya. No podem contraposar Catalunya i Espanya”.