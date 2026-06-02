Junts, PP, Vox, CUP i Aliança presenten esmena a la totalitat als pressupostos

Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026 que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa, després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'ERC. Avui dimarts s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat, que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, ERC i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol.\r\n