El Papa farà tota la benedicció de la torre de la Sagrada Família en castellà

S’ha desvetllat una primera incògnita sobre la visita de Lleó XIV a Catalunya , els dies 9 i 10 de juny. Aquest dilluns, la Santa Seu ha fet públic el missal de l’acte pontifici a la Sagrada Família, la missa i la benedicció de la torre de Jesucrist, i la llengua catalana perd molt de pes respecte de l’anterior visita d’un Papa a la basílica. Aleshores va ser Benet XVI qui va consagrar el temple i en aquella litúrgia, la llengua catalana va tenir un gran protagonisme. Aquest cop no serà així. En el cas de l’acte de benedicció de la torre, Lleó XIV s’expressarà únicament en castellà.
Val a dir que l’acte de Benet XVI es va celebrar en diumenge i es van fer diverses lectures, una part d’elles en català. L’acte del 10 de juny serà més breu. Tot seguit es cantarà un himne en llatí, el Vexilla Regis. Serà el moment més rellevant a la basílica erigida per Antoni Gaudí i serà en castellà exclusivament. L’única lectura que es farà i el salm responserial seran en català, però l’Evangeli es llegirà en castellà.
Sí que seran en català les primeres paraules que pronunciï el Papa a la Sagrada Família: “En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres”. Així va ser també el 2010 amb Benet XVI. Una incògnita sobre el pes final de la llengua catalana es desvetllarà quan intervingui el cardenal Juan José Omella. El 2010, l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach va fer la major part de la seva intervenció en català. Què farà Omella?
Aquest és l’Any Gaudí i tots els actes a la basílica són un homenatge al geni de l’arquitecte. Un home conegut també pel seu catalanisme ferm. Però sembla que aquest tret no ha estat valorat com caldria a la Santa Seu. Si més no, en relació a la visita de Benet XVI, el català recula. Caldrà veure la presència que finalment tingui la llengua en la resta de l'agenda papal, que inclou també una visita a Montserrat, un acte al Raval i una vetlla a l'Estadi Lluís Companys.
La visita de Lleó XIV ha generat una gran expectativa social, religiosa i, també, política. Com vam informar, el president Salvador Illa serà present en tots els actes pontificis. I també s'ha produït una gran implicació del cardenal Omella en l'organització del viatge. Pel Govern i per l'Església catalana, hi ha molt en joc i el pes del català en el progarama serà un dels temes que definirà l'èxit -o no- de l'estada del vicari de Crist a Catalunya.