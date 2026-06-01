Investiguen un possible delicte d’odi contra dues dones a una sauna de Barcelona per dur simbologia jueva

Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible delicte d’odi contra dues noies que van ser expulsades d’una sauna a Barcelona divendres passat al vespre. Les dones portaven simbologia jueva com un penjoll amb l'estrella de David i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris.
Els fets han provocat la reacció del govern d’Israel, que ho ha considerat com un “altre atac antisemita” a l’estat espanyol. En un missatge a la xarxa social X, el ministeri d’Exteriors ha publicat el vídeo de l’escena i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. “Assenyalar els jueus per símbols jueus i demanar que es distanciïn del sionisme per a ser acceptats és antisemitisme descarat”, han afirmat.
I és que, el vídeo del moment dels fets mostra com la responsable del local pregunta a les noies si duen l'estrella de David perquè són jueves o perquè són sionistes. Elles contesten que és el mateix i la responsable ho nega, la qual cosa enceta una discussió que acaba amb les dues clientes expulsades.
El local condemna els fets: "Inacceptable"
Al seu torn, la direcció del local ha lamentat “profundament” i ha condemnat “de manera categoria” els fets ocorreguts. S’han desvinculat “completament” de les accions i comentaris de les organitzadores de l’esdeveniment Bolleras al vapor celebrat divendres i han considerat que els van impedir l’accés “d’una manera totalment inacceptable”.
Tanmateix, han afegit que el col·lectiu no tornarà a organitzar cap esdeveniment a les seves instal·lacions. “Volem expressar amb absoluta claredat que rebutgem qualsevol forma d’antisemitisme, racisme, xenofòbia, discriminació o conducta que atempti contra la dignitat de les persones”, han dit en un missatge a X.