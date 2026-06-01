Una dona, ferida greu per l'esfondrament d'una terrassa a Girona

Dues dones han quedat ferides, una en estat greu, per l’esfondrament de la terrassa del primer pis d’un edifici plurifamiliar de Girona on estaven aquest diumenge al vespre, segons han informat els Bombers. Les noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa i, quan s’ha esfondrat, han caigut a la planta inferior, on hi havia un local, segons fonts properes al cas.
Concretament, els fets han ocorregut al carrer Campcardós i els cossos d’emergències han rebut l’avís a les 19.28 hores. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) les ha atès i traslladat a l’Hospital Trueta de la capital gironina: una, en estat greu, mentre que l’altre presenta ferides menys greus.
Els Bombers han informat que, després d’una revisió amb l’arquitecte municipal, s’ha decidit restringir l’accés a la zona de la terrassa. Preventivament, han decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Amb tot, el cos hi ha desplaçat quatre dotacions al lloc dels fets i el SEM ha activat vuit ambulàncies.
Al seu torn, l’Ajuntament de Girona ha informat que s’han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. El consistori farà un requeriment a la propietat perquè valorin els danys i prenguin o acreditin les mesures necessàries per garantir les condicions de seguretat perquè les famílies desallotjades puguin tornar a casa seva.