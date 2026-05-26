Mor l'home que va quedar ferit crític en caure d'una zona de roques a Begur

L'home de 78 anys que aquest dilluns al matí va caure en una zona de roques de Begur (Baix Empordà) ha mort al Trueta de Girona, on va ingressar en estat crític.Els serveis d'emergències van rebre l'avís quan faltaven cinc minuts per les nou del matí. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers -dues d'elles conjuntes amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)-, dues ambulàncies del SEM i un helicòpter de rescat amb membres del GRAE i del SEM.

L'accident es va produir a la zona de la Punta des Plom, que es troba a la platja de sa Tuna de Begur i és una zona rocosa. Va ser un amic de la víctima qui va fer sonar l'alarma després que l'home es precipités. En el moment en què el cos de Bombers va localitzar la víctima, ja patia afectacions cardiorespiratòries.

Els efectius d'emergència desplaçats, inclosa la policia local, van aconseguir reanimar-lo i estabilitzar-lo a la sorra de la platja, per posteriorment traslladar-lo a l'Hospital Trueta. L'home va patir ferides de gravetat i els tècnics del SEM li van fer una primera assistència sanitària. Un cop traslladat al centre sanitari de referència de les terres gironines, on va ingressar en estat crític, l'home va acabar perdent la vida al llarg de la tarda de dilluns.