L'assassí de l'exparella a Figueres va ser condemnat i posat en llibertat just abans del crim

L'home detingut aquest dimarts per la mort violenta de Figueres havia estat condemnat aquest dilluns a sis mesos de presó per maltractar la mateixa víctima pel titular del jutjat 7, que porta casos de violència de gènere. L'individu havia acceptat la pena i se li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb ella durant un any i quatre mesos.
Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar, i la víctima va quedar citada per ser explorada aquest dimarts pel forense i per declarar davant el jutge de guàrdia. No es va presentar, i el detingut va quedar en llibertat. Hores després va tornar a ser detingut, aquest cop com a presumpte autor de l'homicidi de la víctima.
Segons la informació que facilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la segona agressió d'aquest dilluns la va assumir el jutge de guàrdia, la plaça 5 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres. Atès que la víctima no es va presentat a la valoració de les lesions i a declarar, aquest jutjat va deixar el detingut en llibertat i es va inhibir al jutjat 7 en detectar que hi havia una sentència de conformitat i una ordre d’allunyament. El TSJC va puntualitzar que la guàrdia resol únicament sobre les situacions personals.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts, quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir l'home, de 48 anys, per matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer a Figueres. Segons explica la periodista Anna Punsí a X, un grup d’homes han intentat retenir l’assassí, que, finalment va estat detingut per la policia. Els serveis d'emergències i mèdics es van desplaçar fins al lloc, però, no van poder fer res per salvar la vida a la víctima, de 33 anys.
El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. Per la seva banda, l'Ajuntament de Figueres ha convocat aquest dimecres a les 11 hores un minut de silenci per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
Figueres lamenta la gestió
Per la seva banda, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha admès que "alguna cosa ha fallat", atès que la policia ja havia detingut recentment l'agressor per saltar-se l'ordre d'allunyament que tenia contra la víctima. "Tant de bo no haguéssim d'aprendre de qüestions com aquesta perquè no hauríem d'haver de lamentar la pèrdua d'una vida humana. Però sí, alguna cosa segurament ha fallat", ha reblat l'alcalde.