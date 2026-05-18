Els Marrecs de Salt celebren 30 anys de castells a Girona

Els Marrecs de Salt celebraran el seu 30è aniversari amb una gran diada castellera a la plaça del Vi de Girona el pròxim 14 de juny. La colla gironina compartirà jornada amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, en una cita que els organitzadors defineixen com “històrica” i que també vol reivindicar Girona com el “referent casteller del nord” del país.
El cap de colla dels Marrecs, Pau Caravaca, ha assegurat que totes tres colles “aniran a màxims”, i confia a convertir la plaça del Vi en escenari de castells que encara no s’hi han vist mai i, tot i que admet que és difícil, no descarta construccions de deu pisos. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, també membre de la colla dels Marrecs de Salt, ha qualificat la jornada d’“oportunitat única i històrica” i ha destacat que permetrà veure en directe castells que “normalment es veuen a la televisió”.
Sebastià Morató, vicepresident dels Marrecs, en la mateixa línia ha remarcat que és “un orgull” organitzar una diada d’aquestes dimensions. La jornada començarà amb una cercavila que sortirà des de la plaça Independència tres quarts d’hora abans del tret d'inici la diada i recorrerà el centre de Girona fins arribar a la plaça del Vi.
Els castells començaran a dos quarts de dotze del migdia i la celebració es completarà a la tarda amb un concert del grup Akoblats a la plaça de les Botxes. Des dels Marrecs i l’Ajuntament remarquen que l’acte també serveix per reforçar la cultura popular i consolidar Girona dins el mapa casteller català. “Som una colla consolidada i ens agrada fer créixer el món casteller de la ciutat”, ha defensat Caravaca.