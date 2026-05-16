Acomiaden un treballador de l'Hospital de Santa Caterina de Salt per assetjament sexual

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, a la comarca del Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets es van ocórrer el novembre de 2024, quan els responsables de la Unitat d'Aguts de Psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el Protocol de prevenció, investigació i gestió de l'assetjament sexual o per raó de sexe.
Tot seguit, es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada, amb l'objectiu d'analitzar de manera independent els fets denunciats. Després de recollir proves i testimonis, l'informe va concloure que els fets constituïen "faltes lleus i molt greus". Així les coses, es va acordar l'acomiadament d'un dels treballadors implicats.
Segons han explicat les treballadores, el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a compartir episodis que haurien patit de manera individual. Els fets, que podrien haver afectat una desena de víctimes, inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades ha assegura a Diari de Girona que una companya hauria patit una agressió física amb estirades de cabell, mentre que una altra ha relatat que va ser tancada en una habitació i obligada a mostrar els pits.
Mesures insuficients
Algunes de les treballadores han afirmat que "no s'hi podia treballar" i que diverses professionals van demanar el trasllat a altres serveis. En aquest sentit, les professionals han declarat que la resposta institucional i les mesures preses han estat insuficients per protegir les víctimes i, a més a més, denuncien que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant al servei perquè la situació "s'ha normalitzat".
Per la seva banda, l'IAS ha defensat que, arran dels fets, es va contractar una empresa especialitzada en processos restauratius per acompanyar el servei en la reparació del dany. Les treballadors van poder-hi participar de manera voluntària. L'hospital també ha reafirmat el compromís amb la igualtat efectiva entre homes i dones i amb la tolerància zero davant qualsevol conducta que atempti contra la llibertat, dignitat i la integritat física i psíquica de les persones treballadores.