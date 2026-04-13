L'hospital Trueta celebra els 70 anys i mira al nou Campus Salut

L'hospital Trueta de Girona ha celebrat els 70 anys aquest dilluns amb un acte central a l'Auditori de Girona. En l'esdeveniment s'ha reivindicat el seu paper com a hospital de referència de les comarques gironines i s'hi han analitzat els reptes de futur, lligats al nou Campus de Salut. La commemoració ha resseguit la història de l'hospital des que va obrir portes el 13 d'abril de 1956, amb el nom de 'Residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad', fins a l'actualitat.
L'Auditori de Girona s'ha omplert amb unes 700 persones per celebrar l'aniversari amb un acte ple d'anècdotes, records i "orgull" per la trajectòria professional de l'hospital al llarg de set dècades. Hi ha assistit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui ha refermat el "compromís absolut" del Govern per saldar un "deute històric". Paneque ha afirmat que durant aquest mandat es faran passos "absolutament decisius i definitius" en la construcció del nou Trueta i el futur Campus de Salut. La consellera ha assegurat que el Govern no té "cap projecte més important que aquest".
Així, l'acte no només ha mirat enrere per honrar el camí fet, sinó que també ha servit per analitzar els reptes de present i de futur de l'hospital. Tant els representants institucionals com la direcció del Trueta han estat d'acord que la fita és la construcció del nou hospital dins el Campus de Salut. Paneque també ha posat el focus en la capacitat de diàleg a l'hora de "trobar la millor solució possible" per al projecte. La commemoració havia de comptar amb la intervenció de la consellera de Salut, Olga Pané, però no hi ha pogut ser per la fractura de peroné que va patir en un accident domèstic.
El nou Trueta tindrà un paper de "complementarietat" amb l'hospital de Santa Caterina i el Campus de Salut, i també impulsarà la docència i la recerca, de la mà de la Universitat de Girona (UdG) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). La consellera de Territori ha tancat la seva intervenció agraint la implicació als professionals per treballar "a favor del servei públic" i esperant "poder afegir un nou capítol a la història de l'hospital amb una nova llar per al Trueta del futur".
No oblidar el Trueta actual
L'acte ha començat amb la projecció d'un vídeo històric que ha repassat els 70 anys d'història del Trueta, tot assenyalant alguns moments cabdals com ara la construcció de l'edifici, el canvi de nom per deixar enrere el rastre del franquisme, les primeres extraccions d'òrgans o la creació de la Unitat de Cures Intensives (UCI).
A continuació, hi ha hagut una taula rodona en què han participat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, la gerent de l'hospital Trueta, Àngels Morales i el gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Pomar. Totes les veus han destacat que el Trueta s'ha convertit en el "pal de paller" de la sanitat a les comarques gironines com a hospital de referència i que ara afronta un moment de transformació, amb la construcció del nou edifici.
Morales i Pomar han assenyalat que, més enllà del Campus de Salut, el futur immediat del Trueta implica fer les inversions necessàries a l'hospital actual i donar resposta a les necessitats de la ciutadania amb la millor qualitat. Pomar ha afirmat que "durant aquest temps de transició no podem oblidar que l'hospital segueix treballant, i haurem de continuar adequant alguns espais, no deixarem l'actual Trueta abandonat". Per la seva banda, Morales ha assenyalat que, dins les obres en marxa, preveuen posar en marxa el nou bloc quirúrgic abans de l'estiu.
Després de la taula rodona, Josep Roig, cirurgià jubilat, exdirector mèdic del Trueta i coautor del llibre dels 50 anys de l'hospital, ha ofert una conferència sobre els inicis històrics de l'hospital i la il·lustradora Pilarín Bayés ha presentat el llibre Petita història del Trueta, que ha dibuixat. El Trueta atén cada dia uns 3.000 pacients de mitjana.