El 60% dels atesos per Càritas Girona viuen en infrahabitatges o es veuen forçats a ocupar

El 60% dels qui demanen ajuda a Càritas Girona viuen en infrahabitatges, habitacions rellogades o s'han vist forçades a ocupar. Durant l'any passat, l'entitat va atendre 46.521 persones repartides en 23.318 llars. A més de les dificultats per trobar sostre i atendre les necessitats bàsiques, Càritas també alerta que l'aïllament social incrementa la vulnerabilitat.
"L'aïllament i la soledat no volguda agreugen i cronifiquen l'exclusió social i les dificultats; per això des de Càritas hem reforçat els espais comunitaris i de relació per generar oportunitats a través del vincle", subratlla el responsable d'Anàlisi Social de Càritas, Caye Gómez. A través dels diferents programes, Càritas Diocesana de Girona va atendre l'any passat 46.521 persones. És una xifra similar a la d'abans de la pandèmia. La seva directora, Àngels Camós, ha alertat que tot i que en els darrers anys han baixat el nombre de llars ateses -el 2020 van arribar a ser-ne 29.915- els casos que els arriben volen "molta més dedicació".
De fet, les dades que recull la memòria del 2025 parlen per elles mateixes. L'any passat, tot i que la meitat dels atesos tenien feina, tres de cada quatre no podien arribar a cobrir les seves necessitats bàsiques. A més, el 40% dels beneficiaris es trobaven en situació irregular i sis de cada deu no disposaven d'un habitatge digne. Dins d'aquestes situacions, han crescut aquelles famílies o persones que viuen en una habitació rellogada o bé que s'han vist forçades a ocupar un pis.
En paral·lel a les dificultats per trobar un sostre, la memòria de Càritas del 2025 també posa en relleu que, a la demarcació, "la pobresa té rostre de dona jove". Perquè el 60% de les persones que va atendre l'entitat durant l'any passat són dones, el 38% té menys de 35 anys i gairebé una de cada quatre famílies són monoparentals (amb la mare al capdavant).
Més vulnerabilitat
Al costat de les dificultats econòmiques, Càritas Girona també ha constatat com l'aïllament social que pateixen les persones ateses incrementa la seva vulnerabilitat. De fet, tres de cada quatre no tenen xarxa social al darrere o s'han vist immerses en soledat no volguda. "Cada vegada detectem més com això no és tan sols una conseqüència de l'exclusió social, sinó també un factor que l'agreuja i la cronifica", explica el responsable d'Anàlisi Social de Càritas.
A més, Gómez també subratlla que, en molts casos en què les persones ateses sí que tenen xarxa al darrere, aquesta està "esgotada" i no pot donar-los suport. I això ha incrementat les dificultats de les famílies. Segons recull la memòria, per posar-ne alguns exemples, el 76% ha deixat de comprar aliments frescos, el 46% no pot pagar medicaments quan els necessita o vuit de cada deu no disposen de diners per atendre imprevistos (com ara reparar un electrodomèstic quan se'ls espatlla).
Davant aquesta realitat, Gómez destaca que "el treball comunitari és una eina clau" perquè els beneficiaris recuperin vincles i, de retruc, "oportunitats". I la directora de Càritas hi posa xifres. "Aquells qui disposen de vincles incrementen per quatre les possibilitats de sortir de l'exclusió; i això, com a entitat, ens interpel·la", afirma Camós. Per això, durant el 2025 Càritas Diocesana ha impulsat els diferents projectes que engloba el seu programa d'Acollida i Acompanyament. Entre aquests, el servei integral que s'ofereix des de l'entitat, l'Espai amb Cor, el Fem Comunitat o el Taller d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC), a través dels quals s'han atès gairebé 5.000 persones.
Problemes "estructurals"
La directora de Càritas Girona no amaga que la majoria de problemes amb què es troben ja s'han convertit en "estructurals" i "difícils de resoldre". A més de l'aïllament social, Àngels Camós també hi situa les dificultats per trobar feina, l'accés a un habitatge o la cobertura de necessitats bàsiques.
La directora, però, ha subratllat que des de Càritas no deixaran d'intentar cercar solucions a aquests reptes. Entre d'altres, reforçant el programa de cobertura de les necessitats bàsiques (amb les targetes "Com Tu"), reclamant més cobertura i quanties de la Renda Garantia de Ciutadania o incidint en la necessitat d'una llei que reguli el sensellarisme com a via també per combatre les situacions d'infrahabitatge.
Càritas Diocesana de Girona compta amb 50 associacions locals repartides arreu de la demarcació i un equip format per 2.070 voluntaris i 158 tècnics. Treballa a partir de 32 projectes d'acció social i l'any passat la seva inversió va ser de 13 milions d'euros, sumant tant les aportacions que va rebre l'entitat -el 62%, de fons públics- i els ingressos de la seva empresa d'inserció Ecosol.