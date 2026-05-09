El 'Temps de Flors' arrenca a Girona amb centenars de visitants pendents de la pluja

Girona ha inaugurat aquest dissabte una nova edició de 'Temps de Flors', una de les cites culturals més emblemàtiques de la primavera a Catalunya, que enguany arriba a la 71a edició, es podrà visitar fins al 17 de maig i inclou 141 muntatges florals i artístics repartits per diferents punts de la ciutat. La jornada inaugural ha estat marcada per la incertesa meteorològica davant la previsió de pluges, però no han impedit que centenars de persones omplissin els carrers del Barri Vell des de primera hora del matí, amb llargues cues d’accés.
Un dels punts que ha tornat a concentrar més mirades han estat les escales de la Catedral, que enguany han seguit una proposta floral inspirada en el Parc Güell, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. El muntatge recrea els mosaics de colors característics de l’arquitecte i incorpora una versió gironina del drac del parc barceloní, convertit en la mítica Cocollona, un animal llegendari vinculat a la ciutat.
Durant tot el matí, espais com els Banys Àrabs o els soterranis de la Catedral han registrat una gran afluència de públic. Molts visitants han repetit experiència després d’altres edicions, com en Guillermo i la Clàudia, arribats des de Sant Cugat, que en declaracions a l'ACN han destacat l’ambient de la ciutat i la varietat dels muntatges. També des de Barcelona han arribat grups d’amics i famílies que han aprofitat les primeres hores del matí per visitar els espais amb menys gent: “Quan hem arribat hi havia molt poca afluència i ho hem gaudit moltíssim”, explicaven la Marina i la Cristina.
“L’essència és la cooperació i el voluntariat”
La inauguració oficial s’ha fet a dos quarts d’onze del matí amb la participació de representants municipals i de l’associació Amics de les Flors de Girona, entitat històricament vinculada a la mostra. La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha reivindicat la feina feta durant mesos per preparar aquesta edició: “Hem treballat intensament amb els voluntaris per fer aquest 'Temps de Flors', amb instal·lacions innovadores i mirades diferents”, ha afirmat. Segons Geis, “l’essència de la mostra és la cooperació, el voluntariat i el talent”.
Nous espais i desperfectes en instal·lacions reivindicatives
Entre les novetats d’aquest any destaca l’engalanament dels quatre ponts del Barri Vell, amb la incorporació del pont de Sant Feliu als tradicionals muntatges dels ponts de Sant Agustí, de les Peixateries Velles i d’en Gómez. A banda, també s’han estrenat nous espais expositius, com els jardins de Sant Feliu o la font del passeig Arqueològic.
La jornada inaugural, però, també ha deixat alguns incidents, ja que diverses instal·lacions reivindicatives situades al carrer Nou, elaborades per escoles i vinculades al conflicte educatiu actual, han aparegut amb desperfectes. Geis ha lamentat els fets i ha defensat que 'Temps de Flors' “és un espai perquè cadascú s’expressi lliurement amb la seva creativitat”.