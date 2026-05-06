L'empresa i el comitè de Girona+Neta arriben a un preacord per desconvocar la vaga d'escombiaires

Preacord entre l'empresa i el comitè de Girona+Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat que els treballadors van iniciar aquest dilluns i que amenaça la celebració del Girona Temps de Flors. Després de negociar durant tota la matinada d'aquest dimecres, les dues parts han arribat a un pacte que ara ha de corroborar la plantilla mitjançant una votació.
"A les sis del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla", informa el comitè en un comunicat. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'assemblea de treballadors de Girona+Neta haurà de ratificar-ho. De moment, la representació de la plantilla -que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa- no posa termini per a la votació. "Es donarà el temps necessari", precisa el comitè.
La vaga de recollida d'escombraries va començar aquest dilluns a la mitjanit i, des d'aleshores, l'aturada ja ha deixat imatges de bosses de deixalles i cartons en carrers i places de la ciutat. Sobretot, al Barri Vell i a la plaça Independència, on hi ha molts bars i restaurants, i també a la zona de Santa Eugènia i Sant Narcís.
Segons ha sostingut el comitè d'empresa des d'un inici, el principal escull per tancar un acord amb la direcció de Girona+Neta es troba en l'increment real de l'IPC. Els treballadors reclamen que sigui l'empresa qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte, que és la part que assumeix el consistori), però fins ara, Girona+Neta no s'hi ha avingut. A més de l'increment de sous, la plantilla també reclama millores en els torns de treball, que no se'ls obligui a treballar en festius i que es redueixi la bossa d'entre 80 i 100 treballadors eventuals que Girona+Neta té actualment.
Després d'una primera mediació fallida aquest dilluns a la tarda, aquest dimarts al vespre, les dues parts es van tornar a reunir amb la mediació de l'Ajuntament. La trobada va començar a quarts de deu de la nit i s'ha allargat durant tota la matinada, però ha acabat en preacord.
Els treballadors desconvoquen la manifestació d'aquest dimecres
Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana (a la Devesa) fins a la plaça del Vi. Al comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè, precisament, serà quan es porti a terme l'assemblea de treballadors per presentar el preacord.