Els hostalers de Girona critiquen l'impacte de la vaga indefinida de recollida d'escombraries

L'Associació d'Hostaleria de Girona ha criticat l'impacte que la vaga indefinida de recollida d'escombraries ja té als bars i restaurants de la zona del Barri Vell. El president de l'entitat, Xavier Garcia, ha dit que "com sempre, la brossa se'ns ha quedat a la porta dels nostres establiments" i ha subratllat que l'estampa de les deixalles als carrers i les places repercuteix de ple "en la imatge" de la ciutat i en la caixa dels locals. Garcia ha atribuït la vaga "a un fracàs de la gestió política" i ha reclamat "celeritat màxima" a les parts per arribar a un acord i trobar "una solució" que desencalli el conflicte.
La vaga indefinida de recollida d'escombraries convocada pels treballadors de Girona+Neta ha començat aquesta mitjanit i ja és visible en alguns punts de la ciutat. Així, a les portes de Temps de Flors, en algunes àrees de contenidors hi ha trastos i deixalles al costat i és especialment notable al Barri Vell i a la plaça Independència. En aquesta zona, on hi ha molts bars i restaurants, les bosses i capses de cartó s'amunteguen al costat dels contenidors que cada dia treuen els establiments. A més, hi ha papereres plenes a vessar.
El representant dels hostalers ha destacat que aquest fet genera "brutícia, males olors i fins i tot pot derivar en plagues" i ha lamentat que, així les coses, la gent no pot seure "en una terrassa on hi ha escombraries al costat". El president també ha criticat que hi ha hagut persones que han llençat les escombraries de casa allà on hi ha els contenidors dels bars i restaurants.
"Es veia a venir"
Xavier Garcia ha remarcat que la vaga "ja es veia a venir" i n'ha responsabilitzat l'Ajuntament. En referència als imports que els establiments han d'assumir per la taxa d'escombraries, Garcia ha criticat que la taxa és "desmesurada" i ha afegit a les declaracions que estan "cansats" del mal funcionament d'un servei que "acaba perjudicant de nou els que paguem".
En al·lusió als treballadors, el president de l'associació ha dit que "la plantilla té dret a fer vaga per aconseguir les seves reivindicacions" i s'ha referit novament a la manca de gestió política per trobar solució al problema. De fet, Garcia no ha entrat a valorar si s'havien complert o no els serveis mínims i ha insistit que "la recollida obligatòria no ha funcionat com pertocava d'ençà que va canviar el sistema".
Finalment, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona ha assegurat que l'única recomanació que es pot fer als establiments és la de "seguir treballant" i ha desitjat una mobilització en què tota la brossa acabés "a la porta de l'Ajuntament".