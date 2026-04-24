L'hospital de Blanes fa les primeres cirurgies de glaucoma mínimament invasives

L'hospital de Blanes, a la comarca de la Selva, ha començat a fer les primeres cirurgies de glaucoma mínimament invasives. Es tracta d'un pas més en l'ampliació de l'oferta de serveis quirúrgics de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona l'hospital de Blanes, i en l'increment de la complexitat assistencial dels centres. Al febrer, el centre mèdic ja havia fet la primera operació de retina.
Fins ara, els pacients que s'havien de sotmetre a aquesta cirurgia eren derivats a altres hospitals de referència. Ara, des de Blanes ja s'ofereix aquest servei i això es tradueix en una atenció sanitària més propera. A més a més, el fet que el mateix equip que fa la intervenció se'n responsabilitzi del seguiment posterior reforça la confiança dels pacients en l'equip mèdic.
Dues de les intervencions es van fer al març i es va fer servir la tècnica quirúrgica iStent injec W, un dispositiu que permet de millorar el drenatge de l'humor aquós i reduir la pressió intraocular. Es tracta d'un mètode molt segur que, a més a més, permet una recuperació ràpida i amb poques molèsties. La cirurgia de retina es realitza a persones amb patologies com ara la retinopatia diabètica, les alteracions de la màcula o determinades complicacions que poden aparèixer com a conseqüència d’una cirurgia de cataractes.
Un salt endavant per als professionals
L'augment de la complexitat quirúrgica a l'hospital de Blanes també ha respost a la necessitat que els centres comarcals evolucionin per atraure i retenir talent professional, ja que el fet d'incrementar el nivell de complexitat dels serveis és una de les claus per fer-los més atractius i competitius. En aquest sentit, la cirurgia de retina representa un salt qualitatiu endavant per als equips professionals.
En concret, per als equips d’infermeria ha comportat la formació en una nova tècnica quirúrgica, cosa que ha ampliat competències i coneixement especialitzat. Pel que fa als professionals mèdics, la incorporació a l'hospital de Blanes d'aquest tipus d'intervencions s'ha traduït en la possibilitat de consolidar una subespecialitat dins del servei d’Oftalmologia.