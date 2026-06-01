En més de la meitat dels accidents greus a l'AP-7 a Girona hi ha implicat un camió

Un estudi del RACC ha revelat que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP-7, tot i que només suposen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Per això, des de l'entitat demanen al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP-7 a la Generalitat.
En la presentació de l'estudi que ha fet l'entitat del risc de sinistralitat a les carreteres gironines, el president del RACC, Josep Mateu, ha afirmat que "l'AP-7 és una via que està col·lapsada i assumeix més volum de trànsit del que pot". Arran de l'alliberament dels peatges, la quantitat de vehicles que circulen per l'autovia a la demarcació de Girona s'ha multiplicat i s'estima que uns 14.000 vehicles pesants recorren la via en un sentit i l'altre. Això ha contribuït al fet que, en més de la meitat dels sinistres greus que es produeixen al tram gironí de l'AP-7, hi hagi implicat un camió.
Mateu creu que, amb un traspàs de l'executiu central, la Generalitat podria valorar "posar algun tipus de peatge" que permeti alleugerir el nombre de vehicles que circulen per aquesta via ràpida. Segons ha explicat el dirigent, els diners recaptats serien "finalistes" per invertir en la conservació de l'AP-7. Mateu ha destacat també la importància i la necessitat d'incrementar les inversions en infraestructures que resolguin el problema.
Per la seva banda, des de la patronal del transport de les comarques gironines ASETRANS han coincidit en aquest punt amb el RACC, però han remarcat que els transportistes "no tenen alternatives" a l'AP-7 per alleugerir el trànsit. L'autopista és l'única carretera per on poden circular els camions perquè l'N-II encara està desdoblant-se.
Limitacions i restriccions
Una de les solucions que ha trobat el Servei Català de Trànsit (SCT) per "endreçar" l'AP-7 és la limitació o restricció puntual de la circulació. En aquest sentit, el director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha explicat que cada any pacten amb la patronal del transport gironina ASETRANS algunes mesures, com ara la restricció que tenen els camions per avançar a l'AP-7. Tot i això, Lamiel, ha lamentat que molts professionals fan transport transnacional i poden no estar al cas del que s'acorda.
Una altra de les preocupacions de l'SCT són les motos. Lamiel ha dit que gairebé cada any hi ha les mateixes víctimes mortals d'aquest col·lectiu i ha assenyalat que, tot i que actualment són només el 2% dels vehicles que circulen per la carretera, les motos estan implicades en el 43% dels sinistres que es produeixen al conjunt de les carreteres gironines.
Així, s'ha iniciat un projecte per "marcar la traçada" dels motoristes en diferents vies, per tal d'evitar els xocs frontals i les sortides de via, que són els dos supòsits més habituals entre els accidents de moto. Des de l'SCT també han avançat que instal·laran uns dispositius que avisaran els conductors de la presència de ciclistes o motos a la via.
Vies amb alt o molt alt risc
Pel que fa al total de més de 1.200 quilòmetres de carretera que hi ha a les comarques gironines, l'estudi del RACC ha revelat que un 23% de vies tenen un risc alt o molt alt d'accidentalitat. Es tracta d'una dada similar a la que hi havia durant la pandèmia i la segona més baixa dels darrers dotze anys. Per comarques, el Ripollès és on s'acumulen les vies amb més risc, seguida de la Cerdanya i la Selva; les més segures es troben al Gironès, al Pla de l'Estany i la Garrotxa. El tram amb més risc se situa entre Caldes de Malavella i Llagostera.