Més de 300 mestres acampen davant la seu de la Generalitat a Girona per rebutjar el preacord amb Educació

Més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat a Girona en una jornada reivindicativa que han batejat com "les últimes colònies". La convocatòria, impulsada per la Coordinadora d'Assemblees de Docents de les Comarques Gironines, ha reunit professors, famílies i alumnes per mostrar el seu rebuig al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
Els organitzadors consideren que el document pactat és "de mínims" i denuncien que deixa fora algunes de les principals reivindicacions del col·lectiu. Entre aquestes, destaquen la climatització de les aules, la cobertura legal dels docents, millores per a l'etapa educativa de 0 a 3 anys o una aposta més decidida per l'escola inclusiva.
La protesta arriba després que els sindicats majoritaris decidissin suspendre les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre els docents voten el preacord. Tot i això, la coordinadora manté la mobilització i defensa continuar pressionant l'administració.
Una jornada festiva i reivindicativa
La plaça Pompeu Fabra s'ha convertit durant tot el dia en el centre de les activitats, els assistents han participat en una programació que incloïa concerts, activitats familiars, un sopar popular i una acampada davant de la seu de la Generalitat. Entre els artistes que han passat per l'escenari hi ha hagut Jordi Tonietti, Jordi i Malva d'Els Atrapasomnis, Minibús Intergalàctic, Pelukass, Ander Pardo, Joe Driggield, els Diables de l'Onyar i el grup Fetus. A mesura que avançava la tarda, l'afluència de participants ha anat augmentant abans de l'inici de les activitats nocturnes.
"No entenem que es desconvoci la vaga"
El portaveu de la coordinadora, David Iglesias, ha qüestionat la decisió dels sindicats majoritaris de suspendre les aturades previstes i, tot i que reconeix que el preacord incorpora alguns avenços, assegura que "no resol bona part dels problemes que han motivat les protestes de les últimes setmanes". "Per coherència amb el que hem estat cridant cada dia als carrers, no entenem per què es desconvoca una vaga amb un preacord de mínims", ha assegurat Iglesias, que també ha citat com a assignatures pendents la situació de les infraestructures educatives, la democratització dels centres o una major protecció legal per als professionals.
L'assemblea substitueix la manifestació
Els docents tenen previst celebrar aquest dilluns una assemblea per analitzar el contingut de l'acord i debatre els pròxims passos del moviment. Aquesta trobada substituirà la manifestació que inicialment estava convocada a Girona.
Malgrat aquest canvi, la coordinadora manté la crida a la vaga emparada pels sindicats que continuen defensant les mobilitzacions, com la Intersindical, la CGT i la COS. Segons els seus representants, l'objectiu és mantenir viva la força de les assemblees de docents més enllà del resultat de la consulta.
Més enllà de les millores salarials
Alguns dels participants han defensat que les reivindicacions del moviment no es poden limitar a l'aspecte econòmic. Pau Pagès, professor de l'Institut de Celrà, ha remarcat que "les assemblees han estat claus durant les mobilitzacions" i que encara queda "molta feina per fer". En la mateixa línia, Paula Matamala, professora de l'Institut de Sarrià de Ter, ha apostat per "seguir collant" amb les vagues amb qüestions com l'escola inclusiva o la reducció de ràtios.