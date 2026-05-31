L’USTEC defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si els docents no validen l’acord a la consulta

Aquest dilluns s'obre la consulta en què els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d’Educació divendres passat o si es comprometen a “fer les vagues necessàries fins a acabar el curs”. USTEC ja ha anunciat que defensa el 'sí' al pacte, però també ha deixat clar que, si els treballadors no avalen l'acord, convocarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
Les organitzacions majoritàries de l’ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es duu a terme la votació, amb l'objectiu de donar marge al professorat perquè pugui valorar el contingut del preacord abans de decidir els pròxims passos de la mobilització. En canvi, la CGT, Intersindical i COS fan campanya pel ‘no’ i per mantenir el cicle de mobilitzacions previst per a la setmana vinent.
La consulta es farà de forma unitària entre USTEC, CGT, Intersindical i COS i s'enviarà al correu corporatiu dels docents. Els professionals educatius només podran contestar una vegada i tindran temps per participar-hi entre dilluns a les 12.00 hores i dijous a la mateixa hora.
Es manté la vaga general del 5 de juny
Tot i l'aixecament de les vagues mentre dura la consulta, el divendres 5 de juny està prevista l'última del cicle de 18 aturades convocades durant els mesos de maig i juny, que serà de caràcter general i no està suspesa a l'espera del resultat de la consulta. El preacord es va tancar després d'una llarga jornada de negociacions i incorpora una millora econòmica respecte a les propostes anteriors.
En concret, el nou complement salarial per al conjunt dels docents arribarà als 173 euros mensuals en un termini de quatre anys, 50 euros més del que s'havia plantejat inicialment. Sumat a l'increment del 30% del complement específic pactat al març amb CCOO i UGT i a les pujades salarials estatals, l'augment global se situaria al voltant dels 600 euros bruts mensuals en quatre anys.
6.300 dotacions per a l'escola inclusiva
L'acord amb els sindicats majoritaris també estableix la creació de 6.300 dotacions per a l'escola inclusiva. Aquesta és la mateixa oferta amb què ja treballaven els sindicats en les darreres hores de reunió, i ha estat un dels punts més fàcils -tot i els estira-i-arronses constants- de desencallar.
Malgrat l'entesa en la quantitat de dotacions per a la inclusiva, aquest aspecte ha generat malestar entre els sindicats majoritaris i els minoritaris. Tal com relata el preacord, aquestes dotacions tenen objectius concrets com ara "dotar tots els grups d’I3 de TEEI i figures i recursos per a reforçar competència comunicativa i adquisició del llenguatge [MALL, CREDA i logopedes]".