Polèmica a Igualada per la venda d'objectes amb simbologia nazi: «Cada insígnia és com un fill»

"Estava fent ostentació del nazisme", explica a Nació Joan Sebarroja, l'home que ha denunciat a xarxes la venda de productes amb simbologia nazi al mercat d'antiguitats i col·leccionisme d'Igualada. L'home explica que l'ha "sobtat i indignat" veure com es comercialitza "a la lleugera" amb productes amb d'aquest caire, en un mercat que se celebra l'últim diumenge de cada mes des del 1980.
"Tenia vitrines i vitrines plenes d'objectes amb simbologia nazi", assegura Sebarroja, que detalla que a la parada en qüestió s'hi podien trobar xapes, medalles, insígnies o estendards militars amb l'esvàstica. "Algunes insígnies originals les venia a 150€ cadascuna, però també tenia alguna rèplica", continua Sebarroja.
El preu d'alguns productes, però, variava segons el criteri del dependent: "Cada insígnia és com un fill per a mi, em sap greu despendre-me'n", ha explicat el dependent a Sebarroja. "El propietari de la parada ens ha fet entendre que és policia", afegeix l'home en declaracions a aquest diari.
No és un cas aïllat
Sebarroja explica, també, que al mercat d'Igualada hi havia "més d'una parada amb productes d'aquesta simbologia". "Podies trobar parades que venien ames blanques amb una esvàstica gravada al mànec o d'altres que lluïen escuts franquistes", assegura.
A més, Sebarroja també explica que, aquest dissabte, va viure una situació semblant al mercat de brocanters de Gironella: "Hi vaig trobar una caixa de puros amb una esvàstica i una llança amb simbologia nazi", detalla. "Algunes parades també venien objectes que exaltaven el règim franquista", conclou.