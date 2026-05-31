31 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Societat

Polèmica a Igualada per la venda d'objectes amb simbologia nazi: «Cada insígnia és com un fill»

Indignació per la presència d'una parada que comercialitza amb productes amb simbologia nazi i feixista al mercat d'antiguitats d'Igualada

  • Imatge dels objectes amb simbologia nazi a la venda -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de maig de 2026 a les 18:03
Actualitzat el 31 de maig de 2026 a les 18:17

"Estava fent ostentació del nazisme", explica a Nació Joan Sebarroja, l'home que ha denunciat a xarxes la venda de productes amb simbologia nazi al mercat d'antiguitats i col·leccionisme d'Igualada. L'home explica que l'ha "sobtat i indignat" veure com es comercialitza "a la lleugera" amb productes amb d'aquest caire, en un mercat que se celebra l'últim diumenge de cada mes des del 1980.

"Tenia vitrines i vitrines plenes d'objectes amb simbologia nazi", assegura Sebarroja, que detalla que a la parada en qüestió s'hi podien trobar xapes, medalles, insígnies o estendards militars amb l'esvàstica. "Algunes insígnies originals les venia a 150€ cadascuna, però també tenia alguna rèplica", continua Sebarroja.

 

  • Imatge dels objectes amb simbologia nazi a la venda

El preu d'alguns productes, però, variava segons el criteri del dependent: "Cada insígnia és com un fill per a mi, em sap greu despendre-me'n", ha explicat el dependent a Sebarroja. "El propietari de la parada ens ha fet entendre que és policia", afegeix l'home en declaracions a aquest diari. 

No és un cas aïllat

Sebarroja explica, també, que al mercat d'Igualada hi havia "més d'una parada amb productes d'aquesta simbologia". "Podies trobar parades que venien ames blanques amb una esvàstica gravada al mànec o d'altres que lluïen escuts franquistes", assegura. 

A més, Sebarroja també explica que, aquest dissabte, va viure una situació semblant al mercat de brocanters de Gironella: "Hi vaig trobar una caixa de puros amb una esvàstica i una llança amb simbologia nazi", detalla. "Algunes parades també venien objectes que exaltaven el règim franquista", conclou. 

 

  • Imatge dels objectes amb simbologia feixista a la venda
Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar