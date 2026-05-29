La celebració del festival d'ultradreta Chaos in the Sun a Santa Susanna ha tornat a encendre la polèmica al Maresme. L'esdeveniment, que arriba aquest cap de setmana 29 i 30 de maig a la quarta edició, reunirà grups vinculats a l'escena neonazi i a l'anomenat Rock Against Communism (RAC), un corrent musical històricament associat a moviments feixistes i supremacistes. Segons denuncien col·lectius antifeixistes, el festival congregarà centenars de neonazis procedents de diferents punts d'Europa.
La tensió al municipi ha anat en augment durant les darreres setmanes. El passat 15 de maig, prop de 200 persones es van manifestar pels carrers de Santa Susanna convocades per la Plataforma Antifeixista de l'Alt Maresme per protestar contra el festival. Els manifestants van acusar el consistori de "complicitat" i van alertar el clima d'intimidació que, asseguren, genera la trobada ultra al municipi.
Aquest dijous, el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra el Govern i l'Ajuntament de Santa Susanna per la seva "inacció" davant del festival. La formació assegura que tant el consistori com els departaments d'Interior i de Territori coneixien que l'esdeveniment "no disposava dels permisos necessaris" i, malgrat això, no han actuat per impedir-ne la celebració.
Segons els anticapitalistes, ja s'havien registrat diverses instàncies advertint que el festival podria vulnerar la llei d'espectacles públics i que l'Ajuntament tenia competències per aturar-lo. També asseguren haver informat la Fiscalia d'un possible "enaltiment del feixisme i del franquisme". La CUP denuncia que les administracions "s'han rentat les mans" i han permès que l'acte continuï endavant "sense exigir assegurances, plans d'emergència o controls d'aforament".
Grups RAC i una finca de motoristes
Entre els grups anunciats al cartell d'enguany, hi ha bandes com Youth Defense League, Evil Inside o The London Diehards vinculades a l'escena RAC i a moviments d'extrema dreta. El festival se celebra a la masia Can Mestroi, a tocar de la C-32, que també és la seu del grup de motoristes Pawnees MC Maresme. La previsió és que el festival aplegui prop de 150 assistents, que arribaran directament a la masia en autocars organitzats i abandonaran l’espai un cop acabin els concerts, evitant així el pas pel centre urbà de Santa Susanna.
Diverses entitats de la comarca asseguren que en anteriors edicions ja s'havien produït episodis de tensió tant a Santa Susanna com a municipis propers com Calella, que s'allotgen part dels assistents. L'alcalde calellenc, Marc Buch, va afirmar públicament que aquest tipus d'assistents no són benvinguts i va criticar els empresaris que els acullen o els cedeixen espais per a festes privades. El 2024, després d'una d'aquestes festes, alguns participants van protagonitzar incidents violents a la zona de la riera Capaspre, fet que va obligar a reforçar la vigilància policial.
Por de sortir de casa
El diputat Cornellà denuncia que hi ha veïns que aquell cap de setmana no surten al carrer per por i afirma que algunes persones racialitzades marxen temporalment del municipi per evitar possibles agressions. Les organitzacions antifeixistes consideren que es tracta del festival neonazi més gran d'Europa i alerten del risc que pot comportar per a la convivència a la comarca.
Des de l'Ajuntament de Santa Susanna, l'alcalde Joan Campolier ha insistit que el consistori "ni organitza, ni promou, ni dona suport" al festival i defensa que no disposa de "cap eina legal" per impedir-ne la celebració. També assegura que en edicions anteriors la vida del municipi "no s'ha vist alterada". Malgrat això, la CUP sosté que l'acte té caràcter públic perquè es promociona obertament i ven entrades, i recorda que la legislació catalana sobre espectacles públics atribueix responsabilitats als ajuntaments encara que l'activitat es faci en una finca privada.