La CUP acusa l'extrema dreta d'aprofitar els últims successos a Catalunya per generar por

\r\n\r\nLa CUP ha acusat l'extrema dreta d'aprofitar-se "de manera intencionada" dels últims successos a Catalunya per generar por. Així ho ha apuntat el diputat de la CUP, Dani Cornellà, aquest dimarts en roda de premsa al Parlament, des d'on ha demanat no alimentar els discursos "alarmistes i racistes" per part dels partits d'extrema dreta pel que fa a la seguretat. El diputat anticapitalista ha recordat que hi ha dades que demostren que la delinqüència no ha augmentat a Catalunya, ha demanat que el debat giri entorn al creixement de la pobresa i a l'empitjorament de les condicions de vida dels catalans: "El debat real és aquest i no assenyalar col·lectius vulnerables per alimentar els discursos d'extrema dreta", ha sentenciat. Informa Lluís Girona.\r\n