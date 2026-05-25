Un any per les eleccions municipals: Marta Farrés podrà retenir la majoria absoluta a Sabadell?

Sabadell és la joia de la corona del PSC. Marta Farrés és alcaldessa amb majoria absoluta, un títol que altres pesos pesants del municipalisme socialista, com Jaume Collboni, Fèlix Larrosa i Rubén Viñuales, no ostenten. L’alcaldessa ho té tot de cara per retenir el suport a les pròximes municipals, que tindran lloc d’aquí un any. Ha consolidat una bona imatge entre els sabadellencs i parteix com a favorita. Ara bé, els moviments a l’esquerra i, sobretot, a la seva dreta li poden complicar l’escenari electoral.
La fitxa de Sabadell
- Alcalde: Marta Farrés (PSC)
- Habitants: 225.430, segons dades de 2025
- Socis: El PSC governa en solitari
- Resultats del 2023: majoria absoluta del PSC, amb l'oposició fragmentada
Farrés ha creat la seva pròpia marca a Sabadell, seguint la recepta de tot alcalde d’èxit: espai públic, neteja i seguretat. La campanya "Els diners als carrers" ha calat tant entre els veïns com el Llaminer per Nadal. El suport popular s’ha aconseguit gràcies a grans projectes, com els jardins del Sud, la reforma de la ronda Collsalarca i el passeig d’Antoni Farrés i, sobretot, en les petites actuacions, com els arranjaments i la reparació de sots que condicionen el dia a dia dels sabadellencs.
Farrés baixa al fang i respon als problemes més mundans. Domina el paper d’alcaldessa "a demanda", que recull les crítiques i demandes dels veïns i ofereix solucions, sigui a través d’Instagram o a peu de carrer. Es mostra com una dona carismàtica, comunicativa i pragmàtica. És "populista" en el sentit més estricte de la paraula.
La seguretat i l’incivisme, aliment de l’extrema dreta
Farrés també s’ha anticipat a una societat que vira a la dreta amb posicions més dures contra les ocupacions d’habitatges i la multireincidència, una tesi que ha aplicat a Sabadell, i ha explicat a Barcelona i a Madrid tantes vegades com ha pogut. Aquesta estratègia ja va ser un èxit a les últimes eleccions municipals, quan va aconseguir contenir l’ascens de Vox.
El 2027, la recepta no té perquè donar els mateixos resultats. A dia d’avui, el PSC és conscient que té un problema amb la percepció de la inseguretat i amb l’incivisme a municipi. Farrés prova de reforçar el discurs de mà dura, amb campanyes i vídeos, per frenar l’ascens de moviments a les xarxes socials com Stop Soroll Sabadell i de la mateixa extrema dreta, que passa per un moment dolç: si les eleccions fossin demà, Vox podria rascar algun regidor més i es dona per fet que Aliança Catalana faria el que calgui per treure el cap al consistori sabadellenc.
Junts fa experiments
Mentre Aliança agafa posicions, Junts ha cedit el primer lloc de les llistes a un regidor no adscrit, Gabriel Fernàndez, per conformar una “alternativa àmplia”. D’aquesta manera, els de Puigdemont s’han aliat amb la plataforma Gent de Sabadell, que també compta amb el suport de l’exdiputada i exregidora d’ICV Carme Garcia i d’exmembres d’ERC, com Pere Farrés.
Fernàndez té un perfil camaleònic: primer va ser membre de Ciutadans pel Canvi, la plataforma que va donar suport a Pasqual Maragall, i després va saltar a les files d’ERC. Políticament és l’antítesi de l’antiga Convergència: s’inspira en el Frente Amplio de Pepe Mújica, un moviment d’esquerres a l’Uruguai, i s’oposa a projectes com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Amb tot, els de Puigdemont –que havien estat socis del Govern de Sabadell fins al desembre passat, quan la direcció va decidir trencar el pacte amb Farrés– han convertit Sabadell en un camp de proves per mesurar el suport de la seva ala més a l’esquerra. Ara mateix, amb Aliança a l’expectativa, ningú pot garantir que Junts mantingui els dos representants actuals.
L'esquerra, fragmentada i sense un líder clar
L’any 2027, es preveu una nova pugna a l’esquerra del PSC per veure qui lidera l’alternativa a la ciutat. Tant ERC com la Crida han anunciat Sílvia Renom i Oriol Rifer com a caps de llista per a les pròximes municipals. Els republicans passen per un bon moment a les enquestes, per ara, però els anticapitalistes tenen una base més forta. El tercer en discòrdia és Joan Mena, d’En Comú Podem, que no ha oficialitzat la seva candidatura.
Els tres actors són competidors i també aliats naturals. Avui per avui, sumen vuit de 27 regidors, molt lluny de la preuada majoria absoluta. Una aritmètica que serà difícil de canviar si, d’aquí un any, l’esquerra alternativa continua en hores baixes, assetjada per Vox i Aliança, i Farrés es manté en una posició dominant dins l’esfera política sabadellenca.