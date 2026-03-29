La de Berga ja es pot considerar pràcticament com una de les alcaldies històriques de la CUP. Quan acabi l'actual legislatura, la formació anticapitalista hi haurà governat durant dotze anys, primer amb Montse Venturós i ara amb Ivan Sànchez. Que la capital del Berguedà sigui un feu cupaire té mèrit, ja que tradicionalment ha estat en mans convergents i el seu entorn territorial vira més a la dreta que no pas a l'esquerra. El clima de cara al 2027 és hostil perquè governar durant tres mandats consecutius desgasta i perquè l'onada reaccionària va forta. A l'oposició, Junts intentarà fer el sorpasso i Aliança Catalana no amaga que Berga és un dels grans objectius.
La fitxa de Berga
- Alcalde: Ivan Sànchez (CUP)
- Habitants: 17.539 habitants, segons dades de 2025
- Socis: CUP i ERC, en minoria
- Resultats del 2023: victòria de la CUP per davant de Junts
Podrà la CUP mantenir l'alcaldia de Berga?
Un dels grans mèrits que la CUP pot lluir és l'eixugament del deute, que ha passat de prop de 21 milions el 2014, l'any abans d'arribar a l'alcaldia, als cinc milions. Irònicament, la gestió que normalment s'atribueix a la dreta ha sigut exitosa des de l'esquerra. La millor situació econòmica del consistori ha permès començar a avançar respecte de projectes que havien anat acumulant pols en un calaix durant anys. D'altres estan en procés o han quedat pendents, però Sànchez s'ha compromès a fer-los realitat, o almenys encetar-los, en el que queda de mandat, prioritzant la unanimitat amb la seva actitud conciliadora. No ha aclarit, però, encara, si repetirà com a alcaldable.
Una de les carpetes que acumulava més anys pendent és la del contracte de neteja, que s'ha pogut renovar després d'una dècada caducat. També ha destacat l'aposta esportiva amb la renovació de la gespa del camp de futbol municipal o l'empenta definitiva a l'impuls del ciclisme a la comarca amb el pas de la Volta a Catalunya. Igualment mereixen menció especial els avenços en dos serveis essencials per la ciutat: l'Hospital de Berga i la Residència Sant Bernabé. Un dels projectes més comentats de la legislatura ha estat el de construir una urbanització al barri dels Pedregals, que es va aprovar per unanimitat i que encara està en procés de construcció.
Des de Junts tenen expectatives d'un canvi a l'alcaldia. El principal partit a l'oposició considera que el govern de la CUP "no ha desencallat" les principals carpetes del mandat i posa com a exemple el projecte d'estació d'autobusos, la construcció d'habitatge públic o la "crisi comercial". Junts ha arribat a acords amb el govern municipal i fins i tot li va aprovar el pressupost del 2025, però lamenten que, segons els seus càlculs, només s'està executant un euro de cada deu previstos. Les relacions no són dolentes i fins i tot el seu líder, Ramon Caballé, reconeix que la CUP ha eixugat el dèficit del consistori, però creu que ha generat un altre dèficit amb l'estat actual de la ciutat.
El xoc a les files d'Aliança Catalana
Gran part de les expectatives de Junts depenen de què faci Aliança Catalana. "Farem caure la CUP a Berga", deia Sílvia Orriols fa uns mesos. L'alcaldessa de Ripoll compartia una publicació a X anunciant que una regidora independent es passava a la formació d'extrema dreta i ho veia com la gran oportunitat de fer forat a la capital berguedana. La formació Berga Grup Independent (BeGI) ha quedat partit per la meitat, amb un regidor passant a no adscrit, i l'altra, Judit Vinyes, quedant-se com a única regidora de l'agrupació d'electors i fitxant com a futura alcaldable d'Aliança Catalana.
Ara bé, la tria a dit de Vinyals ha generat enrenou entre la militància d'Aliança Catalana a Berga. Un grup de militants del partit ha amenaçat amb dimitir si no es rectificava la decisió, mentre que la direcció nacional, que diu que només són tres crítics de 42 militants, els ha acusat de vulnerar els estatuts de la formació. La decisió sobre l'alcaldable encara no s'ha oficialitzat i Vinyes encara parla oficialment en nom del grup d'independents al plenari. Implícitament, Aliança compta amb una regidora al ple, que comparteix alguns missatges de la formació a xarxes socials, però les discrepàncies internes no són la millor manera de teixir una candidatura que parteix de zero.