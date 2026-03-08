Una de les poques majories absolutes a les grans ciutats catalanes és a Badalona, de la mà del xèrif Xavier García Albiol. L'alcalde governa la quarta ciutat del país amb mà dura, com va evidenciar el polèmic desnonament del B9, però no se'n surt amb fer una ciutat més segura i en diverses ocasions ha admès la seva impotència per frenar la multireincidència. Mentrestant, l'esquerra no ha renovat els lideratges després de rebre la derrota més gran en les eleccions de 2023. La gran incògnita és si Albiol podrà mantenir la majoria absoluta o si, en cas contrari, les esquerres poden tornar a sumar. Però també cal recordar que Junts, Vox i Aliança Catalana no són al ple i podrien ser determinants en decantar el futur govern si Albiol es queda sense la clau de la governabilitat.
La fitxa de Badalona
- Alcalde: Xavier García Albiol (PP)
- Habitants: 230.642, segons dades del 2025
- Socis: En solitari
- Resultats del 2023: majoria absoluta del PP
Podrà Albiol mantenir la majoria absoluta?
L'escenari convida a l'optimisme d'Albiol, especialment perquè la majoria absoluta és folgada -va assolir 18 dels 27 regidors- i l'alcalde es podria permetre perdre'n fins a quatre. Malgrat que podria patir cert desgast pel sol fet de governar o perquè va arribar al sostre de vot el 2023, una caiguda tan pronunciada seria una sorpresa. Una de les claus de les eleccions és on anirà a parar el vot independentista, ja que Albiol va guanyar en els anteriors comicis a tots els barris, inclosos els de vot històricament sobiranista. Sense aquells vots, probablement avui dia no tindria majoria ni governaria. A l'esquerra, Albiol no hi veu rival i s'enfrontarà pràcticament als mateixos candidats que el 2023. A la dreta, hi té un ull posat.
Des del PP de Badalona defugen fer cap declaració sobre les eleccions municipals o en l’estratègia que seguirà el partit. La consigna oficial és: “Encara és d’hora. Estem concentrats a gestionar la ciutat i res més”. Però la veritat és que, quan falta un any i escaig per a la propera cita amb les urnes, el món Albiol té totes les antenes posades. En tot cas, no es considera que s’hagi produït un fort desgast per la gestió. La gran crisi de la legislatura, pel desallotjament de l'antic institut B9, es dona per superada i al barri del Remei, diu el PP, molts veïns mostren “satisfacció” per la gestió d’aquest episodi.
A l'oposició, la renovació dels lideratges continua sent una pedra a la sabata. Fernando Carrera, exassessor de Manuel Valls a Barcelona, té tots els números de ser el candidat del PSC. És l'únic candidat que canvia, per ara, perquè a ERC ja està confirmat que repetirà Àlex Montornès i pels Comuns també és previsible que ho faci Aïda Llauradó. Tots dos són membres de la direcció als seus respectius partits i, per tant, tenen la confiança de les cúpules. L'últim dubte és què passarà amb Guanyem, que té Dolors Sabater com a única regidora. En tot cas, durant el mandat, l'oposició ha tingut escàs marge de maniobra i s'ha dedicat a furgar en les contradiccions de l'alcalde. Caldrà veure si les polèmiques sobre el català, el desallotjament del B9 o la mort de persones sensellar, on les esquerres sí que han marcat perfil, poden desgastar Albiol.
Aliança i Vox voldran entrar en joc
Però aquest cop, i més en el context actual d'onada ultra, és previsible que les eleccions no tornin a ser un plebiscit entre Albiol i les esquerres. Aliança Catalana i Vox també hi voldran jugar i bona mostra és que tant Sílvia Orriols com Ignacio Garriga han utilitzat la mort de l'últim sensesostre a Badalona. Aquest, és clar, no els molestava perquè es deia Jordi. Més enllà de l'anècdota, Aliança fa temps que mira de teixir una estructura a la ciutat d'Albiol. Ha organitzat fins a quatre parades informatives d'octubre a febrer en plena Rambla, un dels punts neuràlgics de la ciutat i envoltat de més votant independentista. En joc hi ha un sac de vots de Junts, que en les últimes eleccions va quedar fora del consistori, i que també mirarà de recuperar.
Com reacciona Albiol davant l'auge de l'extrema dreta? Alguns observadors de la política badalonina propers al PP assenyalen que el discurs dur de l'alcalde en immigració el blinda de possibles fuites electorals cap a Vox. Hi ha qui creu que els de Garriga podrien treure com a màxim un regidor. Veuen amb més marge de creixement Aliança, però consideren que si el partit d'Orriols entrés ho faria en detriment de Junts. “A Badalona, a Vox li anirà més malament que a Aliança”, diuen a l’entorn del PP. Pel que fa al vot més conservador de Junts, Albiol tampoc l’ha oblidat i això explica el flirteig de l’alcalde amb el Pacte Nacional per la Llengua, que ha desconcertat el seu partit, però no als qui coneixen bé Albiol. L'alcalde no perd oportunitat de deixar ben tancat el sac de vots i evitar fuites, siguin cap al catalanisme o cap a l'extrema dreta.